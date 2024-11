Österreich verliert eine Boxlegende: Daniel Nader verstorben

Daniel Nader, erfolgreicher Boxtrainer und sportlicher Leiter bei „Bounce“, ist am 6. November 2024 verstorben. Er prägte den österreichischen Boxsport nachhaltig.

Mit schwerem Herzen müssen wir heute von dem Verlust von Daniel Nader berichten. Der österreichische Boxtrainer und Mentor Daniel Nader ist am 6. November 2024 verstorben. Als sportlicher Leiter bei „Bounce – The fitness zone“ und ehemaliger Bundestrainer des Österreichischen Boxverbandes (ÖBV) hatte er einen herausragenden Einfluss auf den österreichischen Boxsport. Nader prägte eine ganze Generation von Athleten und trug maßgeblich zum Erfolg des Sports in Österreich bei. Unter seiner Leitung erreichten zahlreiche Athleten wie IBF-Champion Marcos Nader und WBF-Champions Michaela Kotaskova und Stefan Nikolic große Erfolge. Daniel Nader prägte den Boxsport in Österreich mit Leidenschaft. Er führte seine Schützlinge zu internationalen Erfolgen.

Nader prägte österreichische Boxszene

Im Jahr 2024 zog sich Nader aufgrund gesundheitlicher Probleme aus dem aktiven Trainerdasein zurück, blieb dem Sport jedoch als sportlicher Direktor und Funktionär treu. Er hinterlässt eine unermessliche Lücke, sowohl als Trainer als auch als Mensch, der stets als Mentor und Freund für seine Athleten da war. Daniel Nader wird in der österreichischen Boxszene weiterhin einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und seine Vision für den Sport lebt in den Strukturen fort, die er maßgeblich prägte.

Die KOSMO-Redaktion spricht der Familie von Daniel Nader sowie allen, die ihn kannten, ihr tiefstes Mitgefühl aus.