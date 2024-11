Über 60 Kilogramm Marihuana bei Serben aufgefunden

Am 12. Oktober gelang es den Ermittlern der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS), zwei Männer wegen Drogenhandels festzunehmen. Bei einer geplanten Übergabe im Stadtgebiet wurden ein 55-jähriger Serbe und ein 30-jähriger Österreicher auf frischer Tat ertappt.

Drogendepot in Wien-Brigittenau entdeckt

Im Anschluss an die Festnahme nahmen die Beamten in der Wohnung des 55-jährigen mutmaßlichen Händlers im Bezirk Brigittenau eine Razzia durch. Dabei stießen sie auf ein großes Drogendepot mit rund 60 Kilogramm Marihuana und stellten zusätzlich Bargeld in Höhe von 28.460 Euro sicher.

Effektiver Einsatz der Polizei

Die Funde untermauerten die Vorwürfe des illegalen Drogenhandels gegen den Mann, der in seiner Vernehmung ein Geständnis ablegte. Er wurde daraufhin in eine Justizanstalt überstellt. Bei dem 30-jährigen Österreicher wurden zusätzlich vier Gramm Kokain sichergestellt.