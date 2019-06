Kosovo: Österreicher tot im Hotelzimmer aufgefunden

Teile diesen Beitrag:







Der 47-Jährige aus Wels wurde am Freitag in einem Hotelzimmer in Pristina tot aufgefunden.

Nachdem die „Kronen Zeitung“ über den Vorfall berichtete, stellte die APA eine Anfrage an das Außenministerium hinsichtlich dieser Nachricht. Zweiteres bestätigte den Leichenfund: „Wir sind mit den kosovarischen Behörden und den Angehörigen des Mannes in Kontakt“, erklärte Ministeriumssprecher Peter Guschelbauer.

Kein Fremdverschulden

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam der Oberösterreicher nicht gewaltsam zu Tode. Ebenso gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Guschelbauer sagte weiter, dass es nun die Aufgabe des Außenministeriums sei, mit der kosovarischen Polizei in Kontakt zu bleiben. Ebenso wurde eine Obduktion angeordnet. Das Ministerium halte die Angehörigen ständig auf dem Laufenden und werde auch hinsichtlich der Rückführung der Leiche unterstützen.