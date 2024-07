Österreichs Klimabonus 2024: Mehr Geld für Alle!

In diesem Jahr dürfen sich die Bürger Österreichs über einen großzügigeren Klimabonus freuen. Mit Beträgen von bis zu 290 Euro übersteigt die Unterstützung jene des Vorjahres. Eine besondere Wendung nimmt die Auszahlung für bestimmte Gruppen, denen sogar eine Verdopplung des Bonus zuteilwerden könnte.

Die Initiative zum Klimabonus geht in eine neue Phase, mit den ersten Überweisungen, die bereits im September ihren Anfang nehmen. Die Bonushöhe ist weiterhin an den Wohnort gekoppelt: Stadtbewohner mit Zugang zu einem dichten Netz öffentlicher Verkehrsmittel erhalten einen geringeren Betrag als Landbewohner, die auf individuelle Fahrzeuge angewiesen sind.

Eine faszinierende Ergänzung dieses Jahres ist die Chance auf eine Verdoppelung des Klimabonus für bestimmte Glückliche. Wie aus dem Klimaministerium verlautbart wurde, können Geburtstagskinder unter speziellen Umständen mit einer zweifachen Bonuszahlung rechnen.

Der Basisbetrag wurde aufgrund gestiegener CO₂-Preise auf 145 Euro angehoben. Diese Maßnahme soll als Anreiz dienen, vermehrt auf umweltfreundlichere Alternativen umzusteigen. Die Regierung betont den doppelten Nutzen des Klimabonus: Neben der ökologischen Motivation wird ebenso ein sozialer Ausgleich angestrebt.

Kriterien für den Erhalt des Klimabonus

Die Auszahlung variiert zwischen 145, 195, 245 und dem Höchstbetrag von 290 Euro, wobei Personen unter 18 Jahren die Hälfte dieser Beträge erhalten. Eine wesentliche Voraussetzung für die Berechtigung zum Klimabonus bildet der Hauptwohnsitz in Österreich, der für mehr als 183 Tage im Jahr 2024 nachgewiesen werden muss. Diese Regelung betrifft auch Neugeborene, Häftlinge mit einer Haftdauer von weniger als 183 Tagen und rechtmäßig in Österreich lebende Geflüchtete.

Eine Ausnahme von der 183-Tage-Regel besteht bei der Volljährigkeit; hier zeigt sich die Regierung großzügig: Personen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Januar 2006 geboren wurden und somit im Laufe des Jahres volljährig werden, erhalten den vollen Klimabonus.

Zur Auszahlungstechnik teilt das Ministerium mit, dass bei vorliegenden aktuellen Kontodaten der Bonus direkt überwiesen wird. Fehlen diese, greift die Alternative der Pluxee-Gutscheine, die per Post versendet und in zahlreichen Geschäften eingelöst oder in Bargeld umgetauscht werden können.