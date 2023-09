ÖVP präsentiert Herbstkampagne „Glaub an Österreich“

Unter dem Banner „Glaub an Österreich“ startete die Österreichische Volkspartei (ÖVP) unter der Führung von Bundeskanzler Karl Nehammer ihre Herbstkampagne.

Ein Slogan, der in Zeiten von Teuerung und Inflation, den österreichischen Geist von Optimismus und Durchhaltevermögen hervorheben soll. Inspiriert ist der Leitspruch von den Worten des ehemaligen ÖVP-Kanzlers Leopold Figl, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit ,,Glaubt an dieses Österreich!“ den Menschen Hoffnung und Mut vermittelte.

,,Betrachtet man die vergangenen Jahre, so haben wir große Herausforderungen erlebt. Die Menschen waren durch Pandemie, Inflation und Teuerung mehr als belastet“, eröffnete Nehammer die Präsentation der Kampagne. Er betonte jedoch auch die Stärke der Österreicherinnen und Österreicher: ,,Gleichzeit haben wir aber gesehen, dass die Menschen in Österreich viel stärker sind, als viele es uns zugetraut haben. Und auch als wir es und selbst zugetraut haben“, so der Bundeskanzler.

Nehammer hob hervor, dass es durch ,,Innovation, Mut und Leistungsbereitschaft“ gelungen sei, mehr zu erreichen und zu bewältigen, als viele erwartet hätten. ,,Das große Ziel war immer und ist weiterhin, die Menschen durch die Teuerungen und die Inflation stark zu begleiten“, betonte der ÖVP-Chef. Ein Ziel, das man offenbar erreicht hat, wenn man bedenkt, dass Österreich beim Haushaltseinkommen im internationalen Vergleich auf dem beachtlichen 8. Platz liegt.

Aber nicht nur die wirtschaftlichen Herausforderungen standen im Fokus der Rede Nehammers. Er unterstrich die Bedeutung des Klimawandels und die Notwendigkeit, dagegen anzukämpfen – ein Anliegen, das bei allen Generationen in Österreich auf Resonanz stößt. ,,Wasserkraft, Wind und Sonne werden schneller ausgebaut, um fossile Energie zurückzudrängen“, betonte der Regierungschef die Fortschritte im Bereich erneuerbare Energien.

Ein weiterer Punkt, der die Österreicherinnen und Österreicher in den letzten Jahren stark beschäftigt hat, ist die ,,illegale Migration. Hier konnte laut Nehammer durch gezielte Maßnahmen eine deutliche Reduzierung der Asylanträge erreicht werden. ,,Und wir werden diesen Weg weiter fortsetzen“, versicherte der Kanzler.

Trotz der vielfältigen Krisen, die das Land in den letzten Jahren heimgesucht haben – von Teuerungen über Inflation bis hin zur Pandemie – hat die Regierung Reformen wie die Kalte Progression auf den Weg gebracht, um den Menschen wieder mehr Geld in die Tasche zu bringen. ,,Das soll Mut auf mehr machen!“, so Nehammer abschließend.