Ohne Rap: Capital Bra casht 10 Millionen Euro ab

Der Rapper aus Berlin sackte schon wieder Gold ein. Dieses Mal musste der 25-jährige Rapper dafür gar keinen Song veröffentlichen. Es reichte etwas Teig in den Ofen zu schieben.

Nichtmal ein halbes Jahr ist es her, dass Capital Bra als erster deutscher Rapper, seine eigene Pizza in die Tiefkühlabteilungen der Supermärkte brachte. Für die #TeamCapi-Pizza in den Sorten Rindersalami oder Grillgemüse standen die Fans sogar Schlange, wenn sie denn mal nicht ausverkauft war. Der knusprige Snack von Gangstarella löste nicht nur bei seinen „Bratan“-Fans einen Hype aus, auch Menschen, die keine Rap-Musik hören, schmeckt die Pizza aus dem eigenen Backofen nach wie vor sehr gut. Sogar so gut, dass sie es in den wenigen Monaten geschafft hat, zu den beliebtesten Tiefkühl-Pizzen zu gehören.

Und wie sollte es anders sein, der Bratan steht wieder an der Spitze. Umsatz bisher: über 10 Millionen Euro. Das brachte ihm einen goldenen Pizza-Award ein. Allein eine Million Pizzen wurden im Juli verkauft, Rekord – wofür dem Rapper jetzt der Pizza-Gold-Award verliehen wurde. Auf den Award ist er so stolz, dass er die goldene Auszeichnung prompt Zuhause an die Wand aufgehängt hat! Das hat Capital Bra bisher mit keinem anderen Preis gemacht. Als Dankeschön an seine Fans verteilte der Rapper nun in Berliner Supermärkten Autogramme auf Schachteln.