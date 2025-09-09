„Oida“ im Glas: Jägermeister macht Dialekt trinkbar

Mundart trifft Trinkkultur: Jägermeister bringt österreichische Dialekte auf seine kultigen 2cl-Fläschchen und macht regionale Ausdrücke zum Partygespräch.

Die österreichische Mundart erlebt ein Comeback – und Jägermeister macht sie jetzt trinkbar. Mit Ausdrücken wie „Oida“, „Luaga“ oder „Schnaggler“ hat die Spirituosenmarke ihre bekannten 2cl-Fläschchen in sprachliche Botschafter verwandelt. Diese Dialekt-Edition fügt sich nahtlos in die bestehende Kampagne „Die Nacht braucht alle“ ein und transportiert eine klare Botschaft: Sprachliche Vielfalt bereichert, regionale Identität ist zeitgemäß, und in der Nacht haben alle Dialekte ihren Platz. Sophie Zorn, Brand Managerin bei Liquid Spirits Österreich, betont: „Dialekt verbindet Menschen und sorgt dafür, dass die Nacht ein bisschen bunter, lauter und echter wird.“

Der Trend zur Mundart beschränkt sich längst nicht mehr auf die ältere Generation. Eine österreichweite Erhebung unter Jugendlichen belegt: Rund 78 Prozent der Generation Z verwenden gerne Dialektausdrücke. Jägermeister greift diese Entwicklung nun auf und verwandelt regionale Sprachschätze in Sammlerstücke.

Dialekt als Sammlerstück

Die limitierte Auflage macht aus den handlichen 2cl-Behältnissen echte Kommunikationsstarter – wer beim gemeinsamen Anstoßen Begriffe wie „bachalwoam“ oder „dischkariern“ präsentiert, erntet garantiert Schmunzler und Interesse. Die kleinen Flaschen repräsentieren die sprachliche Vielfalt von Wien bis Vorarlberg, wobei jedes Bundesland durch einen charakteristischen Ausdruck vertreten ist. Die Mini-Meister-Editionen sind bewusst als Sammelobjekte konzipiert und nutzen den Trend zur individualisierten Spirituosensammlung.

Kampagne zur Förderung von Vielfalt

Die „Die Nacht braucht alle“-Initiative verfolgt das Ziel, Vielfalt und Gemeinschaft im österreichischen Nachtleben zu fördern. Die Dialekt-Edition ist Teil dieser umfassenderen Strategie, die verschiedene Aspekte gesellschaftlicher Diversität in den Fokus rückt. Liquid Spirits positioniert die limitierten Fläschchen dabei gezielt als Brücke zwischen traditioneller österreichischer Kultur und moderner Feierkultur.

Regionale Verbundenheit

Die Mini-Meister fungieren somit nicht nur als alkoholisches Getränk, sondern als Bekenntnis zu Herkunft, Identität und Echtheit. Sie eignen sich besonders für Menschen, die beim Feiern ihre regionale Verbundenheit ausdrücken möchten – oder einfach Freude an sprachlicher und geselliger Abwechslung haben.

Die Dialekt-Fläschchen sind bereits im Online-Vertrieb erhältlich und werden ab September auch im stationären Handel sowie in der Gastronomie angeboten. Liquid Spirits setzt dabei auf eine mehrstufige Vertriebsstrategie, die sowohl den direkten Verkauf als auch die Integration in gastronomische Konzepte umfasst.