Nach Alkohol-Chaos: Polizei wirft 16 Österreicher aus Eurowings-Flieger

Eine Gruppe österreichischer Männer sorgte am Montag für Aufsehen auf dem Flughafen Barcelona, als sie sich weigerten, ein Eurowings-Flugzeug zu verlassen. Die spanischen Sicherheitskräfte der Guardia Civil (spanische Polizei) mussten schließlich einschreiten, was zu einer 40-minütigen Verspätung des Fluges nach Salzburg führte.

Die Weigerung der Männer, das Flugzeug zu verlassen, machte das Eingreifen der spanischen Polizei erforderlich. Eine Sprecherin von Eurowings verteidigte gegenüber der „Kleinen Zeitung“ die getroffene Maßnahme: „So sehr wir die Umstände bedauern: Die Entscheidung wurde mit Blick auf die Flugsicherheit aller Passagierinnen und Passagiere an Bord getroffen.“ Ob die 16 Männer künftig generell nicht mehr mit Eurowings fliegen dürfen, ist derzeit noch unklar.

Vorfall am Hinflug

Der Kapitän informierte die verbliebenen 142 Fluggäste am Montagvormittag mit den Worten „We have offloaded some passengers“, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Die teilweise in Tracht gekleideten Männer waren bereits auf dem Hinflug am Freitag nach Barcelona negativ aufgefallen. Sie hatten sich laut Airline „unangemessen verhalten“ und Anweisungen des Bordpersonals missachtet.

Zusätzlich sollen sie eigene alkoholische Getränke konsumiert und andere Reisende belästigt haben.

Zunehmende Problematik

Laut Eurowings ist das Verhalten von Passagieren, die Anweisungen des Bordpersonals missachten oder andere Reisende belästigen, ein häufiger Grund für den Ausschluss vom Weiterflug. Fälle wie der aktuelle Vorfall mit der 16-köpfigen Männergruppe nehmen zu, wobei die Fluggesellschaft betont, dass die Sicherheit aller Passagiere oberste Priorität hat.