Die 62-jährige K. K. starb gestern gegen 11:20 Uhr, nachdem sie mit ihrem zwei Monate alten Enkelkind im Arm in den Fluss Moraca (Montenegro) gesprungen war.

Zuvor schickte die Frau eine beunruhigende Nachricht an die Eltern des Babys, die sofort panisch aus dem Haus rannten und nach ihrem Kind suchten, das in diesem Moment von vier Helden aus dem Fluss gerettet wurde.

Das Baby wurde gerettet, und der leblose Körper der Großmutter wurde aus dem Wasser gezogen, kurz nachdem sie inoffiziell, so die Polizei, beschlossen hatte, mit ihm in den Tod zu springen. Ihr Enkel wurde von Aldin Ibrahimovic und Almir Mujak, den Arbeitern des Unternehmens „Zelenilo“ in Podgorica aus dem Wasser gezogen, denen Demaj Spejtim geholfen hat.

Dem Balkan-Medium Vijesti wurde von der Polizeiverwaltung mitgeteilt, dass die drei Arbeiter in der Nähe des Tatortes, der Blaz-Jovanovic-Brücke, arbeiteten, als sie sahen, dass das Baby im Wasser war. Nach denselben Angaben rannten Ibrahimovic und Mujak zum Fluss und zogen das Kind ans Ufer. Das bewusstlose Baby wurde von Adnan Dibrani, einem albanischen Mitglied des schwedischen Parlaments, erfolgreich wiederbelebt, der zufällig vor Ort war.

Nicht lange danach traf ein Team des Rettungsdienstes am Ufer von Moraca ein, das das Baby in das Kinderkrankenhaus transportierte.

Nach inoffiziellen Informationen von Vijesti ist das Baby außer Lebensgefahr.

Fast zeitgleich während der Wiederbelebung unter der Blaz-Jovanovic-Brücke suchten die Eltern des zwei Monate alten Kindes verzweifelt nach ihm.