Oma Zagorka ist 103 Jahre alt: Das ist ihr Geheimnis!

Im beschaulichen Dorf Grcnara bei Loznica (Serbien) hat Zagorka Radnic, die vermutlich älteste Einwohnerin der Region und weit darüber hinaus, ihren 103. Geburtstag begangen. Hinter ihr liegen 1.236 Monate auf dem ‚dritten Stein von der Sonne‘, und so wie sie sich hält, werden noch einige hinzukommen. Die standhafte Dame, die auf eine Feier verzichten wollte, wurde dennoch von ihren Liebsten mit einer Torte überrascht, auf der die Zahl 103 flammte. Der Wunsch ist groß, sich im nächsten Jahr wiederzufinden, um Zagorka, die bereits im zweiten Jahrhundert ihres Lebens angekommen ist, beim Auspusten der Kerzen für das 104. Jahr zu beobachten.

Zagorka, die in früheren Jahren noch mühelos Holz hackte, hält nun zwar nicht mehr die Axt in den Händen, kümmert sich jedoch weiterhin eigenständig um den Herd und das Feuer im Haus. Ihre Enkelin Rada Mihailovic (Rada Mihailovic) verrät, dass Zagorka bemüht sei, trotz nachlassender Sehkraft und Hörfähigkeit, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. „Obwohl die Jahre ihren Tribut fordern, gibt sie nicht auf“, so Rada.

Ein Herz für die Familie und das Leben

Laut ihrer Enkelin ist Zagorka nach wie vor gesund und geistig rege, und ihr immenses Lebenswissen ist eine Quelle wertvoller Ratschläge. Unterstützt von ihrem Sohn Vlado, Schwiegertochter und Enkel, genießt die Jubilarin Spaziergänge im Haus und Garten, besonders bei gutem Wetter. Trotz ihrer beeindruckenden Jahre achtet die Familie darauf, dass sie stets Unterstützung findet.

Der Verlust zweier Söhne hat Zagorka davon abgehalten, ihren Geburtstag groß zu feiern, doch rund 30 Familienmitglieder versammelten sich, um ihr zu gratulieren; darunter ihr jüngster Urenkel Đorđe (Đorđe), 18 Monate alt, und die älteste Urenkelin Jana, 21 Jahre alt.

Lange Tradition und Hoffnung auf Gesundheit

Die Familie umfasst eine beachtliche Anzahl von Nachkommen: eine Tochter, fünf Söhne, elf Enkelkinder, sechzehn Urenkel und sieben Ururenkel, ganz zu schweigen von Schwiegerkindern. Ein kleines Heer, das Zagorka verehrt und liebt. Obgleich es kein Geheimrezept für ihre Langlebigkeit gibt und ihr Leben sie nicht geschont hat – sie wurde mit 19 Jahren verheiratet und ist seit 1995 Witwe – hat Zagorka ein Leben lang hart gearbeitet und sich stets um sich selbst und andere gekümmert.

Ihre Lebenserfahrung hinterlässt einen unschätzbaren Schatz an Weisheit, und sie rät ihrem Nachwuchs, gute und ehrliche Menschen zu sein. „Wir hoffen, dass sie noch lange unter uns bleibt und ihre Gesundheit es ihr ermöglicht, auch ihren 104. Geburtstag zu feiern“, so Rada Mihailovic.

Das Geheimnis eines erfüllten Lebens

Zagorka sieht ihrem weiteren Weg entgegen und die Aussichten sind gut, dass sie in zwei Jahren ihren ersten 105. Geburtstag im Kreise ihrer Liebsten begehen kann. Angesichts ihrer gegenwärtigen Verfassung ist es keineswegs unmöglich, dass auch in zwei Jahren wieder ein ‚wunderbarer Tag‘ für Zagorka besungen wird.