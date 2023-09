Omikron-Variante Eris nun auch in Serbien entdeckt: Impfstoff angekündigt

Eine neue Variante des Omikron-Coronavirus-Stammes, Eris, wurde nun auch in Serbien registriert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewertet die Gefahr durch Eris als gering. In Kürze wird das Pharmaunternehmen Moderna eine neue Impfung auf den Markt bringen, die auch diesen Virusstamm abdeckt.

In Serbien wurde eine neue Unterart des Omikron-Covid-19-Stammes, Eris, auch bekannt als EG.5, registriert. Dies gab das Institut für öffentliche Gesundheit der Vojvodina bekannt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat zuvor angegeben, dass die EG.5-Unterart keine große Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellt und es keine Beweise dafür gibt, dass sie schwerere Krankheitsformen verursacht als die derzeit zirkulierenden Stämme. Eris wurde erstmals im Februar 2023 registriert und seitdem steigt die Anzahl der mit dieser Unterart infizierten Personen stetig an.

Experten sagen, es gibt keine Beweise dafür, dass die Unterart EG.5 Symptome verursacht, die sich von den bereits bekannten unterscheiden. Die Symptome von Covid umfassen: Fieber, anhaltender Husten, Veränderungen des Geschmacks- und Geruchssinns, Müdigkeit, laufende Nase, Halsschmerzen.

Impfung bald erhältlich

Der Epidemiologe Zoran Radovanovic äußert sich zur aktuellen Situation der Pandemie: „Die klinischen Symptome sind milder, aber es gibt viel mehr Infizierte als die offiziellen Daten zeigen, weil nur wenige Menschen heute zur Untersuchung gehen.“ Er stellt jedoch klar, dass die Situation nicht so dramatisch ist, wie sie scheint: „Es gibt jedoch keine Todesfälle, keine Patienten an Beatmungsgeräten, was bedeutet, dass die Krankheit viel milder ist.“

Das Pharmaunternehmen Moderna hat angekündigt, dass es in Kürze eine neue bivalente Impfung auf den Markt bringen wird, die auch den Virusstamm Eris enthält. Klinische Studiendaten zeigen, dass ihre aktualisierte Covid-19-Impfung wahrscheinlich wirksam gegen die hochmutierte Unterart BA.2.86 sein wird.

Die neue Impfung hat, wie sie sagen, bei Menschen eine Erhöhung der neutralisierenden Antikörper gegen die Variante BA.2.86 um das 8,7-fache verursacht.