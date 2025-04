OnlyFans-Star mit gebrochener Wirbelsäule in Dubai aufgefunden – Neue Details zum dramatischen Vorfall

Ein Model aus der Ukraine wird in Dubai schwer verletzt aufgefunden. Ihre mysteriösen Verletzungen werfen Fragen auf, während Ermittlungen laufen.

Maria Kovalchuk, ein 20-jähriges Model aus der Ukraine, bekannt durch ihre Aktivitäten auf der Plattform OnlyFans, wurde unter erschütternden Umständen in Dubai entdeckt. Nach einer acht Tage andauernden Vermisstenmeldung fand man sie am 19. März mit schweren Verletzungen am Straßenrand. Besonders gravierend war ein Bruch der Wirbelsäule, aber auch alle Gliedmaßen waren betroffen. Notärzte führten umgehend mehrere Operationen durch, um ihr Leben zu retten.

⇢ Vermisst & verletzt: OnlyFans-Star mit gebrochener Wirbelsäule in Dubai aufgefunden



Zuletzt wurde Kovalchuk gesehen, als sie Freunden mitteilte, dass sie eine Einladung zu einer Party von zwei Modevertretern aus Dubai erhalten habe. Nachdem sie plötzlich nicht mehr erreichbar war, alarmierten besorgte Freunde und Familie die Behörden. Ein Insider enthüllte nun beunruhigende Details: Bei ihrer Ankunft im Krankenhaus war ihr Mund mit Dubai-Schokolade verschmiert, und ihre Zähne wurden in ihrer Birkin-Tasche gefunden.

Geplante Reise nach Thailand

Ursprünglich war geplant, dass Kovalchuk am 9. März nach Thailand reisen sollte, jedoch verpasste sie den Flug und es gab danach keine weiteren Lebenszeichen. Eine Freundin, die ebenfalls eingeladen war, entschied sich in letzter Minute gegen die Teilnahme an der Party.

Die Mutter von Kovalchuk vermutet, dass ihre Tochter auf der Party in eine Orgie verwickelt und dort als Sex-Sklavin missbraucht wurde. Die Behörden in Dubai hingegen berichten, dass die junge Frau sich auf einer gesperrten Baustelle befand und dort gestürzt sei, was ihre schweren Verletzungen erklären würde.