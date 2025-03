Vermisst & verletzt: OnlyFans-Star mit gebrochener Wirbelsäule in Dubai aufgefunden

Das ukrainische OnlyFans-Model Maria Kovalchuk wird schwer verletzt in Dubai gefunden. Ihr mysteriöses Verschwinden wirft viele Fragen auf.

Ein erschütternder Fall sorgt derzeit für Aufsehen: Das ukrainische OnlyFans-Model Maria Kovalchuk wurde mit einer gebrochenen Wirbelsäule auf einer Straße in Dubai aufgefunden. Laut Berichten der BILD war die 20-Jährige zuvor acht Tage lang vermisst. Sie hatte Freunden mitgeteilt, dass sie zu einer Party eingeladen worden sei, angeblich von zwei Modevertretern aus Dubai. Als der Kontakt zu Kovalchuk abriss, informierten ihre Familie und Freunde die Behörden.

Am 19. März fand man ihren regungslosen Körper am Straßenrand. Notärzte führten mehrere lebensrettende Operationen durch. Ursprünglich war geplant, dass Maria am 9. März nach Thailand fliegen sollte. Doch sie verpasste den Flug, und seitdem gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr.

Verschwörungstheorien

Eine Freundin, die ebenfalls zu der Party in einem Hotel in Dubai eingeladen war, entschied sich kurzfristig, nicht hinzugehen. Marias Mutter vermutet, dass ihre Tochter bei der „Party“ in eine Orgie geraten sein könnte und dort als Sex-Sklavin missbraucht wurde.

Offizielle Erklärung

Die Behörden in Dubai hingegen erklärten, dass Kovalchuk sich auf einer verbotenen Baustelle befand und dort gestürzt sei, was die schweren Verletzungen verursacht habe.