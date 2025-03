Mordalarm: Tochter findet erstochene Mutter

Ein schockierender Mordfall erschüttert Neukirchen an der Enknach. Eine Frau wurde tot aufgefunden, ihr Ehemann gilt als dringend tatverdächtig.

In der kleinen Gemeinde Neukirchen an der Enknach im Bezirk Braunau, Oberösterreich, erschüttert ein schockierender Mordfall die Einwohner. Eine 44-jährige Frau wurde leblos in ihrem Zuhause entdeckt, nachdem ihre 20-jährige Tochter gegen 11 Uhr die Polizei alarmiert hatte. Die Frau wies mehrere Stichwunden auf, was auf ein gewaltsames Verbrechen hinweist.

Tatverdächtiger Ehemann

Der 35-jährige Ehemann der Verstorbenen wurde ebenfalls am Tatort aufgefunden, mit Schnittwunden, die ihn ins Krankenhaus brachten. Aufgrund der Umstände wird er von der Polizei als dringend tatverdächtig eingestuft. Es wird vermutet, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat, jedoch konnte er bisher nicht befragt werden.

Die genauen Ereignisse in der Nacht bleiben vorerst unklar. Die Polizei traf schnell am Tatort ein und fand den Ehemann neben der Leiche seiner Frau. Die Mordermittler des Landeskriminalamtes haben die Untersuchungen übernommen, während die Spurensicherung vor Ort aktiv ist. Geplant ist, den Ehemann noch am selben Tag zu vernehmen, sobald seine medizinische Versorgung abgeschlossen ist.

Laut Franz Joseph Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, kam es offenbar nach einem nächtlichen Fortgehen gegen 4 Uhr früh zu einem Streit. Die Ermittlungen laufen.