OP-Missgeschick: Neuer Busen und Po statt Hautstraffung für 65-Jährige (VIDEO)

Es sollte ein kostengünstiger Neuanfang werden, doch es endete in einem Albtraum. Die 65-jährige Kimberly McCormick verlor 68 Kilogramm und reiste nach Mexiko, um sich einer Hautstraffung zu unterziehen. Doch anstelle der erhofften Straffung erwachte sie mit einer vergrößerten Brust und einem gelifteten Po.

McCormick, eine lebenslustige Dame aus Kalifornien, hatte den Entschluss gefasst, sich nach ihrem beachtlichen Gewichtsverlust einer Hautstraffung zu unterziehen. Mexiko, bekannt für seine günstigen Preise im Bereich der Schönheitschirurgie, schien der perfekte Ort für diese Operation. Doch was als Hoffnung begann, verwandelte sich schnell in einen Albtraum. „Mit einer riesigen Brust aufzuwachen, war ein Schock“, gestand McCormick der „Daily Mail“. Und nicht nur das: Auch ihr Po wurde ungewollt geliftet. Selbst das medizinische Personal zeigte sich überrascht von der Veränderung. Eine Krankenschwester kommentierte unangebracht: „Oh Mädchen, du bist so sexy“.

Lungenkollaps während OP

Doch die ungewollte Transformation war nur der Anfang eines Dramas. Während der Operation erlitt McCormick einen Lungenkollaps. Sie erwachte erst um 1.30 Uhr in der Nacht aus der Narkose, obwohl der Eingriff bereits um 16 Uhr begonnen hatte. Die medizinische Versorgung ließ zu wünschen übrig: Die Ärzte kümmerten sich erst Tage später um die Patientin und ihre Tochter wurde zunächst vom Besuch abgehalten.

Mangelnde medizinische Versorgung

Als Misty Ann McCormick schließlich ihre Mutter besuchen durfte, fand sie diese in einem erschreckenden Zustand vor. „Lippen blau, Nase grau, Sauerstofftank nicht angeschlossen“, beschrieb sie den Anblick ihrer Mutter. Die ungewollten Veränderungen und die mangelnde medizinische Versorgung führten zu Folgekosten von geschätzten 75.000 Dollar.

Kimberly McCormick hat sich von den körperlichen Strapazen zwar erholt, doch die psychischen Narben bleiben. Sie muss nun mit den ungewollten Veränderungen ihres Körpers leben.