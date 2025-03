ORF-Gehälter enthüllt: Das sind die Topverdiener!

Die Gehälter der ORF-Spitzenverdiener sorgen erneut für Aufsehen. Eine Liste zeigt, dass 74 Mitarbeiter über 170.000 Euro jährlich verdienen.

Die Gehälter der Spitzenverdiener des Österreichischen Rundfunks (ORF) sind erneut ins Rampenlicht gerückt, nachdem die „Krone“ eine Liste veröffentlicht hat, die alle ORF-Mitarbeiter mit einem Jahresbruttogehalt von über 170.000 Euro aufführt. Diese Liste wird dem Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) vorgelegt. Insgesamt belaufen sich die Gehälter der 74 bestbezahlten ORF-Mitarbeiter auf 16 Millionen Euro jährlich, was im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um sieben Personen bedeutet.

An der Spitze der Gehaltsskala steht der Ö3-Moderator Robert Kratky, der als freier Dienstnehmer 473.000 Euro verdient, eine Steigerung von 28.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Er ist nicht fest beim ORF angestellt, sondern arbeitet auf freiberuflicher Basis. Ein weiterer prominenter Name bei Ö3, Andi Knoll, erhält 196.834 Euro und hat zusätzlich einen monatlichen Zuverdienst von durchschnittlich 9.800 Euro.

Höchstverdiener im ORF

Die Radio-Direktorin Ingrid Thurnher teilt sich mit einem Gehalt von 270.270 Euro den achten Platz mit Programmdirektorin Stefanie Grois-Horowitz und Technikchef Harald Kräuter. An zweiter Stelle der Gehaltsliste steht der Sicherheitsbeauftragte Pius Strobl mit einem Einkommen von über 451.000 Euro, während Generaldirektor Roland Weißmann rund 427.000 Euro jährlich verdient.

Unter den Top-10 der Gehaltsempfänger sind nur wenige bekannte Fernsehgesichter zu finden. Eine Ausnahme bildet ZIB2-Moderator Armin Wolf, der mit etwa 267.000 Euro jährlich auf dem neunten Platz rangiert und damit besser bezahlt wird als die drei ORF-Chefredakteure. Johannes Bruckenberger, neu auf der Liste, verdient 182.832 Euro, nachdem er von der Austria Presse Agentur (APA) zum Küniglberg-Sender gewechselt ist. Seine Kollegen Sebastian Prokop und Gabriele Waldner-Pammesberger beziehen jeweils 185.962 Euro.

Weitere prominente Namen und ihre Gehälter umfassen „Bürgeranwalt“ Peter Resetarits mit 221.080 Euro, Korrespondent Christian Wehrschütz mit 210.872 Euro und Hans Bürger mit 202.444 Euro.

Sparmaßnahmen beim ORF

Angesichts der angespannten Budgetsituation und des Drucks seitens der Regierung sieht sich der ORF gezwungen, drastische Sparmaßnahmen zu ergreifen. In naher Zukunft sollen 350 gutverdienende Mitarbeiter in Frühpension geschickt werden. In den vergangenen Jahren wurden bereits Kosten um 20 Millionen Euro gesenkt, Stellen nicht nachbesetzt und zahlreiche Arbeitsplätze abgebaut. Luxuspensionen sollen der Vergangenheit angehören.

Ein „Handshake“-Programm soll zudem dazu beitragen, dass Mitarbeiter das Unternehmen vorzeitig verlassen, um weitere Personalkosten zu reduzieren, wie „Heute“ berichtet.