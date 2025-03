Teenager landet mit Auto kopfüber im Baum (FOTOS)

Ein 17-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Villach geriet am Samstagabend auf der Mühlbacher Straße L55 in einen Unfall. Um 20:15 Uhr verlor er in der Gemeinde Rosegg, während der Fahrt von Rosegg in Richtung Frög, vermutlich aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Trotz der Kollision konnte der junge Fahrer selbstständig aus dem Auto steigen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab keinen Alkohol im Blut. Die Feuerwehren aus Rosegg, Dolintschach und St. Jakob im Rosental waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.