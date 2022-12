Orthodoxe Christen feiern Sveti Nikola: Das sind die wichtigsten Bräuche

Die serbisch-orthodoxe Kirche und ihre Gläubigen feiern am 19. Dezember Sveti Nikola, den Schutzpatron vieler serbisch-orthodoxer Familien. Sveti Nikola war ein großer christlicher Wohltäter und gilt als der Beschützer der Reisenden und Seeleute. Zudem ist er der christliche Schutzpatron der meisten serbischen Familien.

Die Sveti Nikola-Feiern sind mit vielen Bräuchen verbunden. Einige Traditionen werden bereits ein paar Tage vor dem eigentlichen Nikolaustag begangen, und viele werden am Vorabend praktiziert.

Der alte Volksbrauch besagt, dass die Gastgeber bereits am Vortag mit den Vorbereitungen für ihr Familienfest beginnen sollen, um ihre Gäste gebührend empfangen zu können. Allerdings gibt es dabei eine ungeschriebene Regel: Die Gastgeber dürfen am Vortag und am Tag nach dem Familienfest nur Essen zubereiten, andere Arbeiten im Haushalt sollen in dieser Zeit nicht erledigt werden.

Der Abend vor dem Fest bringt die meiste Freude für die Kleinsten. Am Vorabend besucht Sveti Nikola auf seinem weißen Pferd reitend, alle Kinder auf der Welt und bringt ihnen Geschenke. Jedes Kind bekommt Geschenke nach Verdienst. Das Geschenk wird ihnen in die Schuhe gelegt, deshalb stellen Kinder heute Abend ihre Schuhe auf den Fenstersims heraus.

Sveti Nikola widmete sein ganzes Leben der Hilfe für die Armen und Schwachen. Daher sollten wir am Nikolaustag allen Menschen helfen, die Hilfe brauchen, ganz besonders Kindern, denn er war der Beschützer der Kinder. Gemäß Tradition werden Kinder mit Walnüsse, Haselnüssen, Äpfeln und Süßigkeiten beschenkt.

Der Volksglaube besagt, dass jedes weibliche Kind, das am Tag vor Sveti Nikola geboren wird, eine sehr glückliche Ehe führen wird.

An dem Tag kommen alle Familienmitglieder zusammen. Bei dem Familienfest dürfen das symbolische Brot und eine Kerze nicht fehlen. Mit einem Vaterunser beten die versammelten Familienmitglieder zu Gott und preisen den Hl. Nikolaus als ihren Schutzpatron. Kinderlose Frauen beten zum Sveti Nikola, um ihnen Nachwuchs zu schenken.

Sveti Nikola ist auch der Schutzpatron vieler Berufe, z.B. der Schiffer, Floßbauer, Fischer und Müller. Genau aus diesem Grund stechen Seefahrer an diesem Tag nicht in See, denn dieser Tag gilt auch als ein Fest der „Wasserberufe“. Der Volksglaube besagt, dass heute keine Reisen angetreten werden sollen.