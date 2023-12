Nikolo und Krampus: Woher stammt der Brauch?

In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember ist es wieder so weit: Der Heilige Nikolaus und sein Begleiter, der Krampus, machen sich bereit, um Kinder zu belohnen oder zu tadeln.

Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass der Kontrast zwischen Gut und Böse, verkörpert durch den heiligen Mann und die dämonische Gestalt, sich insbesondere in der Barockzeit etablierte. Der Name „Krampus“ selbst könnte vom mittelhochdeutschen „Krampen“ abstammen, was „Kralle“ bedeutet. Die Rute, die der Krampus trägt, symbolisierte einst ein pädagogisches Strafinstrument, während die Ketten, die er rasseln lässt, an die Fesseln des gefallenen Engels Luzifer, den die Legenden in der Hölle gebunden sehen, erinnern sollen.

Vom Schreckensbild zum Volksfest

Ende des 18. Jahrhunderts begannen sich Darsteller des Krampus in den Gassen zu zeigen, was letztlich zu Anfang des 20. Jahrhunderts zur Etablierung der heute bekannten Krampus- und Perchtenläufe führte. Diese traditionellen Umzüge haben sich im Laufe der Jahre zu regelrechten Events entwickelt und locken mittlerweile Schaulustige aus dem In- und Ausland an. Besonders um den 5. und 6. Dezember herum erleben viele österreichische Ortschaften einen regelrechten Besucheransturm, wenn die Krampusse durch die Straßen ziehen und ein beeindruckendes Schauspiel bieten.

Während die Erwachsenen die kunstvollen Kostüme und die Performance genießen, bleibt bei Kindern eine ganz eigene Botschaft haften: Brav sein lohnt sich, denn nur die artigen Kinder dürfen mit Geschenken des heiligen Nikolaus rechnen. Doch der pädagogische Wert dieses Festes ist bis heute umstritten und sorgt immer wieder für Diskussionen.

Kulturelles Erbe

Die Krampusläufe sind mehr als nur eine Ansammlung schauriger Masken und furchteinflößender Gestalten – sie sind ein immaterielles Kulturerbe, das Generationen verbindet und Jahr für Jahr die Herzen von Jung und Alt höher schlagen lässt. Mit der Balance zwischen historischem Brauchtum und moderner Unterhaltung schafft es Österreich, eine Tradition am Leben zu erhalten, die tief in der alpinen Kultur verwurzelt ist.