Orthodoxer Serbe, Mutter aus Kroatien: Der neue US-Botschafter Brnovic vereint „das Beste vom Balkan“

Donald Trump ernennt Mark Brnovic zum US-Botschafter in Belgrad. Brnovic betont seine orthodoxen Wurzeln und seine Identität als Serbe.

Donald Trump, der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, hat Mark Brnovic zum neuen US-Botschafter in Belgrad ernannt. Zuvor hatte Brnovic das Amt des Generalstaatsanwalts von Arizona inne. In einem Interview mit serbischen Medien äußerte Brnovic seinen Wunsch, als erster orthodoxer Senator in Washington Geschichte zu schreiben. Er hob seine ethnischen Wurzeln hervor und erklärte, dass seine väterliche Familie aus Montenegro stamme, während die Familie seiner Mutter aus Dalmatien komme. Brnovic bezeichnet sich als orthodoxen Serben und betont, dass sein Glaube ein integraler Bestandteil seiner Identität sei.

In einem persönlichen Gespräch beschrieb Brnovic seine Herkunft: „Die Familie meines Vaters kam aus Montenegro. Die Familie meiner Mutter stammt aus Dalmatien. Ich bin orthodoxer Serbe nach Glauben, sodass man sagen kann, dass ich das Beste vom gesamten Balkan mitgenommen habe! Meine Frau und ich haben in der Kirche geheiratet, in der auch unsere Kinder getauft wurden, und das ist die Kirche in Phoenix, Arizona, die ich mein ganzes Leben lang besuche.“

Kulturelle Unterschiede

Brnovic reflektierte auch über seine Kindheit in den USA und die kulturellen Unterschiede, die seine Familie erlebte. Er erinnerte sich daran, dass seine Familie Feiertage an anderen Daten als die amerikanischen feierte, was ihn in der Schule zu etwas Besonderem machte. Seine Freunde fanden es „seltsam“, dass seine Familie jedes Jahr zu Ostern Lamm aß.

Auch sein Nachname stellte eine Herausforderung dar, da viele Lehrer ihn nicht aussprechen konnten und sich manchmal darüber lustig machten. Trotz dieser Unterschiede nahm Brnovic seine Herkunft mit Stolz an und betonte die Wichtigkeit, seinen Töchtern die familiären Werte und das historische Wissen zu vermitteln.

Präsident Trump lobte Brnovic als „starken Verfechter der Freiheit“ und betonte, dass Brnovic als Sohn von Flüchtlingen, die vor dem Kommunismus geflohen sind, stets Amerika an die erste Stelle setzen werde. Trump erklärte: „Er wird ein starker Verfechter der Freiheit sein.“