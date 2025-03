Trump überrascht: Ex-Generalstaatsanwalt Brnovic wird Serbien-Botschafter

Donald Trump ernennt Mark Brnovic zum US-Botschafter in Serbien. Der Ex-Generalstaatsanwalt von Arizona bringt serbische Wurzeln mit.

Donald Trump hat kürzlich über sein eigenes soziales Netzwerk, TruthSocial, die Ernennung von Mark Brnovic zum neuen US-Botschafter in Serbien bekannt gegeben. In seiner Ankündigung betonte Trump: „Ich freue mich, bekannt zu geben, dass Mark Brnovic unser nächster Botschafter der Vereinigten Staaten in Serbien sein wird. Mark ist ein stolzer Veteran der Nationalgarde und war zuvor Generalstaatsanwalt von Arizona. Als Sohn von Flüchtlingen, die vor dem Kommunismus geflohen sind, wird Mark ein starker Verfechter der Freiheit sein und immer AMERIKA an die erste Stelle setzen. Herzlichen Glückwunsch, Mark!“

Mark Brnovic, der als 26. Generalstaatsanwalt von Arizona diente, ist ein erfahrener Anwalt, Politiker und Veteran. Er wurde 2014 für die Republikanische Partei gewählt und trat sein Amt am 5. Januar 2015 an. Seine Frau, Suzan Brnovic, ist Bezirksrichterin am Bezirksgericht der USA für den Bezirk Arizona. Bei den Senatswahlen 2022 kandidierte er ebenfalls.

⇢ Neue Dekrete aus dem Weißen Haus: Trump will Geschichte umschreiben



Serbische Wurzeln

Mit serbischen Wurzeln und einer Verbindung zur Kirche des Heiligen Sava, einer serbisch-orthodoxen Kirche in Phoenix, hat Brnovic eine enge Bindung zu seiner Herkunft. Seine Mutter emigrierte aus Angst vor dem Kommunismus in die USA. Brnovic zog in seiner Jugend nach Arizona und erwarb einen Abschluss in Politikwissenschaften an der Arizona State University sowie einen Juris Doctor an der Universität von San Diego.

Er wird Christopher R. Hill als US-Botschafter in Serbien ablösen, der bis Januar dieses Jahres im Amt war.