Djokovic jagt historischen 100. Titel im Miami-Finale

Novak Djokovic steht im Miami-Finale, nachdem er Grigor Dimitrov besiegte. Mit 37 Jahren ist er der älteste Finalist der Masters-Geschichte.

Novak Djokovic hat sich erfolgreich für sein erstes Finale der laufenden Saison qualifiziert. Im Halbfinale des Turniers in Miami triumphierte er souverän über Grigor Dimitrov mit 6:2, 6:3. Bemerkenswert war, dass dieses Halbfinale das älteste in der Geschichte der Turnierserie war, da das kombinierte Alter der beiden Kontrahenten 71 Jahre und 262 Tage betrug.

Im Verlauf des Matches gab Djokovic lediglich ein einziges Aufschlagspiel ab, und zwar direkt zu Beginn. Doch er konnte den verlorenen Break sofort zurückgewinnen und stellte den Ausgleich zum 1:1 her. Der erste Satz war bis zum Stand von 2:2 ausgeglichen, bevor Djokovic die Oberhand gewann und vier Spiele in Folge holte, um den Satz mit 6:2 zu beenden.

⇢ Masters-Meister! Djokovic knackt nächsten Rekord



Seine Dominanz setzte sich im zweiten Satz fort, indem er die ersten drei Spiele für sich entschied und seine Führung bis zum Schluss verteidigte, ohne Dimitrov weitere Breakchancen zu lassen.

Rekorde und Finalgegner

Mit dem Einzug ins Finale hat Djokovic einen neuen Rekord als ältester Spieler in einem Masters-Finale aufgestellt, mit 37 Jahren und 301 Tagen. Der vorherige Rekord gehörte Roger Federer, der 2019 in Miami mit 37 Jahren und 222 Tagen das Finale erreichte.

Im bevorstehenden Finale wird Djokovic gegen den Gewinner des Duells zwischen Taylor Fritz, der als Nummer vier der Welt rangiert, und Jakub Mensik, der auf Platz 54 der ATP-Rangliste steht, antreten.

⇢ Sensation in Miami: Alcaraz raus, Djokokovic weiter



Ein Sieg in den USA würde Djokovic seinen 100. ATP-Titel in seiner glanzvollen Karriere einbringen.

Zuletzt gewann Djokovic ein Turnier im vergangenen Sommer, als er olympisches Gold in Paris holte. Auf der ATP-Tour siegte er zuletzt 2023 beim ATP-Finale. In seiner beeindruckenden Karriere hat Djokovic insgesamt 40 Titel bei Masters-Turnieren gewonnen, darunter sechs in Miami.

Djokovics Finalbilanz

Das bevorstehende Finale in Miami wird Djokovics 142. ATP-Finale sein. Seine bisherige Bilanz in ATP-Finals umfasst 99 Siege und 42 Niederlagen. Betrachtet man ausschließlich die Masters-Finals, so hat er 40 Siege und 19 Niederlagen aufzuweisen.

⇢ Sensation in Miami: Alcaraz raus, Djokokovic weiter



In Miami hat er bisher sieben Finals gespielt und nur einmal verloren, nämlich 2009 gegen seinen jetzigen Trainer Andy Murray.