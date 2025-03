Masters-Meister! Djokovic knackt nächsten Rekord

Novak Djokovic erreicht mit 411 Masters-Siegen einen historischen Meilenstein und überholt Rafael Nadal. Nun wartet im Achtelfinale Lorenzo Musetti.

Novak Djokovic hat in der dritten Runde des Miami Masters einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem er Ugo Carabelli besiegte. Dieser Sieg markiert Djokovics 411. Erfolg bei Masters-Turnieren, womit er sich an die Spitze der ewigen Liste der Masters-Siege setzt. Damit hat er seinen langjährigen Konkurrenten Rafael Nadal überholt, der Ende des letzten Jahres seine Tenniskarriere beendete. Roger Federer hält mit 381 Siegen den dritten Platz in dieser Rangliste.

Nadals Zukunftspläne

Gerüchte besagen, dass Rafael Nadal möglicherweise beim kommenden Masters in Madrid auftreten könnte, wobei spekuliert wird, dass er dort seine Karriere endgültig beenden könnte. Die Bestätigung dieser Spekulationen steht jedoch noch aus.

Im Achtelfinale des Turniers steht Djokovic nun Lorenzo Musetti gegenüber, was eine spannende Begegnung verspricht.