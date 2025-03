Sensation in Miami: Alcaraz raus, Djokokovic weiter

Ein unerwarteter Rückschlag für Carlos Alcaraz in Miami, während Novak Djokovic mit einem souveränen Sieg brilliert.

Die unerwartete Niederlage von Carlos Alcaraz beim Masters-1000-Turnier in Miami sorgte für eine Überraschung, als der spanische Tennisspieler, der an Position zwei gesetzt war, gegen den Belgier David Goffin mit 7:5, 4:6, 3:6 den Kürzeren zog. Trotz seines Freiloses in der ersten Runde konnte der 21-Jährige die zweite Runde nicht überstehen, was viele Fans und Experten enttäuschte.

Novaks Erfolgsserie

Während Alcaraz‘ Ausscheiden unerwartet kam, glänzte Novak Djokovic mit einer beeindruckenden Vorstellung. Der erfahrene Serbe setzte sich in einem souveränen Match gegen den Australier Rinky Hijikata mit 6:0, 7:6(1) durch und zog damit problemlos in die dritte Runde ein. Dieser Sieg markierte Djokovics 410. Erfolg bei Masters-1000-Turnieren, wodurch er mit Rafael Nadal als Rekordhalter gleichzog.

In seiner Einschätzung nach dem Match betonte Djokovic: „Ich wollte mir selbst und auch anderen zeigen, dass ich immer noch auf hohem Niveau spielen kann.“

Djokovic, der in der Vergangenheit bereits sechs Mal das Miami-Turnier für sich entscheiden konnte, kehrte erstmals seit 2019 auf den Hartplatz in Florida zurück. Mit dem bevorstehenden Duell gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli, in dem Djokovic als Nummer vier gesetzt ist, verspricht der Serbe weiterhin spannende Matches. Zuvor hatte er jedoch bei den Turnieren in Doha und Indian Wells frühzeitig das Feld räumen müssen, was seinen jüngsten Erfolg umso bedeutsamer macht.

