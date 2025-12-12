Österreichische Influencer in Panik: Jugend-Verbot bedroht Millionengeschäft

Die drohende Social-Media-Sperre für unter 16-Jährige alarmiert die Digitalwirtschaft. Content Creator und Plattformen fürchten um eine zentrale Zielgruppe ihrer Geschäftsmodelle.

Das Schreckgespenst eines Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige sorgt in der Wirtschaftswelt für Unruhe. Besonders Content Creator und Plattformbetreiber blicken mit Sorge auf mögliche Regulierungen, die ihnen eine zentrale Zielgruppe entziehen könnten. Kinder und Jugendliche stellen für viele digitale Geschäftsmodelle ein unverzichtbares Publikum dar.

Die wirtschaftlichen Folgen einer Altersbeschränkung wären erheblich. Zahlreiche Influencer und Unternehmen haben ihre Marketingstrategien gezielt auf junge Nutzer ausgerichtet. Ein plötzlicher Wegfall dieser Zielgruppe würde viele Geschäftsmodelle in ihren Grundfesten erschüttern und könnte eine Neuausrichtung ganzer Branchen erzwingen.

Gesellschaftliche Kritik

Gleichzeitig wächst die gesellschaftliche Kritik an den Auswirkungen sozialer Medien. “Social Media frisst Lebenszeit. Und Konzentrationsfähigkeit. In allen Altersstufen ein guter Grund, darauf zu verzichten.” Mit dieser Aussage traf ein User im STANDARD-Forum offenbar einen Nerv – innerhalb kürzester Zeit erhielt der Kommentar am Donnerstag 262 Zustimmungen.

Die Debatte bewegt sich im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Interessen und gesundheitlichen Bedenken. Während die Digitalwirtschaft vor den ökonomischen Konsequenzen warnt, mehren sich die Stimmen, die auf negative Auswirkungen übermäßiger Social-Media-Nutzung hinweisen – insbesondere bei Heranwachsenden, deren Konzentrationsfähigkeit und kognitive Entwicklung möglicherweise beeinträchtigt werden.

