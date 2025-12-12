Bluttat am Christkindlmarkt: 15-Jähriger sticht Bekannten nieder

Blutige Attacke am Rande des Weihnachtsmarkts: Ein 16-Jähriger schwebt nach einem Angriff in Herford in Lebensgefahr, ein 15-jähriger Bekannter wurde festgenommen.

In der Innenstadt von Herford kam es am Donnerstagabend zu einem schwerwiegenden Gewaltvorfall. Ein 16-Jähriger erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich zwar in unmittelbarer Nähe zum laufenden Weihnachtsmarkt, steht jedoch nach Einschätzung der Behörden in keinem direkten Zusammenhang mit der Veranstaltung.

Die Ermittlungsbehörden konnten rasch einen Tatverdächtigen festnehmen. Wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Bielefeld hervorgeht, handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen “15-jährigen Herforder aus dem Nordirak mit ungeklärter Staatsbürgerschaft”.

Opfer stabilisiert

Das schwerverletzte Opfer wurde in der Nacht zum Freitag einer Notoperation in einer Spezialklinik unterzogen. Nach dem zunächst kritischen Zustand konnte durch den chirurgischen Eingriff eine Stabilisierung erreicht werden.

Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand intensiver Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Jugendlichen miteinander bekannt. Ob dem Angriff Auseinandersetzungen vorausgingen, ist derzeit noch unklar.

Die Ermittler untersuchen zudem, ob weitere Personen an dem Vorfall beteiligt waren.

Ermittlungen laufen

Die Strafverfolgungsbehörden stufen den Fall als versuchten Totschlag in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung ein.

Der Leiter der zuständigen Mordkommission appelliert an potenzielle Augenzeugen, sich umgehend mit dem Kriminalkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Bielefeld in Verbindung zu setzen.

