Ottakring-Tragödie: Geschwister (2,3) nach Wohnungsbrand verstorben

Ein technischer Defekt, zwei tote Kleinkinder – die Tragödie in Wien-Ottakring erschüttert die Stadt.

Beim Brand in einer Wohnung in der Effingergasse in Wien-Ottakring sind zwei Kleinkinder ums Leben gekommen. Das dreijährige Mädchen und ihr zwei Jahre alter Bruder erlagen im Krankenhaus den schweren Folgen des Feuers, das sich am Montag ereignet hatte. Eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbundes bestätigte die Todesfälle am Donnerstag gegenüber der APA.

Beide Kinder waren nach einem Herzkreislaufstillstand reanimiert und in ein Spital gebracht worden. Der Brand in dem Mehrparteienhaus war am Nachmittag gegen 16.45 Uhr ausgebrochen. Nachdem die Wohnung geöffnet worden war, durchsuchte ein Atemschutztrupp die Räume – noch bevor die Löschleitung vollständig vorbereitet war.

Die Feuerwehrleute entdeckten die beiden Geschwister reglos in einem Zimmer. Sie wurden umgehend in einen rauchfreien Bereich gebracht und von der Berufsrettung in ein Spital transportiert.

Technischer Defekt

Die Brandursache ist inzwischen geklärt: Laut Exekutive geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfte der Akku eines Handstaubsaugers Feuer gefangen haben. Eine Verletzung der Aufsichtspflicht steht nicht im Raum.

„Somit gibt es keine Ermittlungen gegen die Eltern“, hatte ein Polizeisprecher am Mittwoch ausdrücklich festgehalten. Die 14-jährige Schwester der beiden Kinder, die zum Zeitpunkt des Brandes auf die Geschwister aufgepasst hatte, wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ob sie bis Donnerstagvormittag bereits entlassen worden war, blieb zunächst unklar.