Panikkäufe: Geht Benzin bald aus? (VIDEOS)

Nach dem Hackerangriff in den USA war der Benzin-Sprit im Osten sehr knapp. Nun soll sich die Versorgung bald wieder normalisieren. US-Präsident Joe Biden sagt, dass die Menschen bis dahin „nicht in Panik verfallen“ sollten.

Können etwa Amerikaner bald nicht mehr tanken? Derzeit gibt es an der amerikanischen Ostküste extreme Benzin-Engpässe. Vor einigen Tagen hat es in den USA einen Cyberangriff auf die größte Benzin-Pipeline gegeben. Weil die Bürger in Angst und Panik ausgebrochen sind, kommt es im Osten des Landes zu Benzin-Panikkäufen. Stundenlang stehen Autofahrer an Tankstellen und kaufen dutzende Kanister Benzin. Aktuell hätten drei von vier Tankstellen gar keinen Sprit mehr.

Das Benzin wird sogar in der Hauptstadt Washington DC knapp. Der amerikanische Präsident Joe Biden versucht die Menschen zu beruhigen und ersucht die Bevölkerung nicht in Angst zu verfallen. Doch das scheint nicht so erfolgreich zu laufen.

