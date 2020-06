Party mit Masken: Festivals auf kroatischem Ibiza finden statt

Zrće auf der Insel Pag gilt international als das kroatische Ibiza.

Rund um die Uhr wird dort den ganzen Sommer lang Party gemacht. Auch im Jahr der großen Pandemie will man auf die Einnahmen der touristischen Saison und der Partylöwen nicht verzichten. Laut einem Bericht der kroatischen Tageszeitung „24 sata“ findet so z.B. das große BSH Island Festival im Klub Noa statt, zu dem zahlreichen Partygänger aus Holland und Belgien anreisen. Alleine bei diesem Festival werden 3.000 Menschen erwartet.

Fieber messen und Masken

Viele Experten, aber auch Medien zeigen sich in ihren Berichten skeptisch, dass man die gesetzlichen Vorschriften einhalten wird bei tausenden von Menschen, die in feuchtfröhlicher Stimmung tanzen. Aber die Organisatoren verscuhen zu beruhigen. „Es wird alles bereit sein. Von uns kriegen die Besucher Schutzmasken und auch Fieber messen wird am Proramm stehen“, so Drago Vukelić aus dem Leitungsteam des Festivals.



Ob das gut geht? Bleibt wohl eher zu bezweifeln…