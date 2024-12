Party, Vorsätze & Konsum: So wird Silvester 2024 gefeiert

Silvestertraditionen bringen wichtige wirtschaftliche Impulse: Die durchschnittlichen Ausgaben liegen bei rund 60 Euro. Ein Drittel der Wiener hat gute Vorsätze, wobei Gesundheit und Familie im Fokus stehen.

Silvester 2024 verspricht, ein fröhlicher Abschluss des Jahres zu werden, und das nicht nur für die Wiener Bevölkerung, sondern auch für den Handel. Laut einer aktuellen Studie der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien planen 6 von 10 Wienern (62 Prozent), den Jahreswechsel zu feiern. Diese Feierlaune spiegelt sich auch in den Konsumausgaben wider, die im Durchschnitt bei 60 Euro pro Person liegen.

Vielfältige Feiertraditionen

Der Jahreswechsel ist ein bedeutender Umsatzbringer für den Wiener Handel. „Silvester zeigt eindrucksvoll, wie die Vielfalt der Traditionen und die Feierfreude bedeutende wirtschaftliche Impulse setzen und den Handel in Wien beleben können“, erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien. „Neben der Vorweihnachtszeit sorgen auch die Tage zwischen Weihnachten und Silvester für starke Umsätze, da viele Menschen ihre Gutscheine und Geldgeschenke einlösen oder Geschenke umtauschen. Rund 10 bis 15 Prozent des Weihnachtsgeschäfts werden in den letzten Tagen im alten Jahr umgesetzt und bringen noch einmal einen wichtigen Umsatzschub für die Wiener Händlerinnen und Händler.“

Die Hälfte der Wiener (51 Prozent) nutzt diese Zeit für Einkäufe, darunter Getränke, Lebensmittel und Glücksbringer, die zu den beliebtesten Produkten zählen. „Silvester ist vor allem ein kulinarisches Fest. Sekt, Champagner, Glücksbringer, Dekoartikel und Lebensmittel aus der Feinkostabteilung sind die Hauptumsatzbringer zu Silvester“, so Gumprecht. Auch die rund 90 Wiener Vinotheken sind gut besucht und fahren in diesem Zeitraum einen wesentlichen Teil ihres Jahresgeschäfts ein.

Mehrheit feiert zu Hause

Befragt danach, wie die Feierlichkeiten gestaltet werden, gibt die Mehrheit (52 Prozent) an, bei sich zu Hause im engeren Familien- oder Freundeskreis zu feiern. Jeder Vierte ist selbst zu Gast bei einer Feier von Freunden, Kollegen oder der Familie. 18 Prozent nutzen den Anlass, um außerhalb Wiens zu feiern und der Stadt zu entfliehen.

Der Kultfilm „Dinner for One“ ist bei 15 Prozent Teil des Abends, elf Prozent feiern in einem Lokal, einem Restaurant oder einer Bar. Etwa jeder zehnte Wiener plant den Wiener Silvesterpfad zu besuchen (der auch eine ganz wichtige touristische Bedeutung innehat). Sechs Prozent haben vor auf einen Ball, auf ein Konzert, ins Theater, in die Oper oder ins Kabarett zu gehen an Silvester.

Vorsätze für 2025

Etwa drei von zehn Wienern (29 Prozent) haben für das Jahr 2025 Neujahrsvorsätze gefasst. Für die Mehrheit (59 Prozent) steht dabei die Gesundheit an erster Stelle, da sie sich mehr bewegen oder anderweitig gesünder leben wollen. 44 Prozent planen, mehr Zeit für sich zu nehmen, 39 Prozent möchten mehr Zeit mit ihren Liebsten verbringen. Drei von zehn Wienern wollen sich beruflich verändern, während 21 Prozent mit dem Rauchen aufhören und/oder weniger Alkohol trinken wollen. Das Reduzieren der Zeit in sozialen Medien ist für 18 Prozent wichtig, immerhin 16 Prozent wollen ihr Engagement für die Umwelt erhöhen.

Feuerwerke

Zu den beliebtesten Aktivitäten an Silvester zählen das Anstoßen auf das neue Jahr (71 Prozent) und das Betrachten von Feuerwerken (65 Prozent). Traditionelle Elemente wie der Donauwalzer, den 19 Prozent der Wienerinnen und Wiener um Mitternacht tanzen möchten, sowie Wachsgießen (18 Prozent) sorgen für zusätzliche Begeisterung.