Silvester und Neujahr: Diese Geschäfte haben geöffnet!

Der bevorstehende Jahreswechsel bringt häufig die Notwendigkeit für Last-Minute-Einkäufe mit sich. Die gute Nachricht: Auch für den späten Einkauf von Getränken wie Prosecco ist gesorgt. Viele Geschäfte in Österreich haben am Silvestertag lange geöffnet, und einige sind auch am Neujahrstag, an dem viele ihre Ruhetage einlegen, mit eingeschränkten Öffnungszeiten für die Kunden da.

Öffnungszeiten an Silvester

Am 31. Dezember stehen die Diskonter Hofer und Lidl bis 15:00 Uhr für Ihre Einkäufe zur Verfügung. Falls Sie eine Filiale von BILLA besuchen möchten, variieren die Öffnungszeiten je nach Standort. Die Mehrheit der Filialen hat von 6:30 bis 17:00 Uhr geöffnet, dennoch können einige Märkte abweichende Zeiten haben. SPAR-Filialen schließen in der Regel gegen 15:00 Uhr, wobei auch hier standortabhängige Unterschiede möglich sind.

An Neujahr geöffnet

Am 1. Jänner bleiben die meisten Geschäfte, darunter auch BILLA und SPAR, geschlossen. Es gibt jedoch Ausnahmen, die Ihnen ermöglichen, erste Einkäufe im neuen Jahr zu erledigen. Für detaillierte Informationen über geöffnete Geschäfte empfiehlt es sich, die jeweiligen Websites der Handelsketten zu besuchen.

Folgende BILLA-Filialen in Wien haben am 1. Jänner geöffnet:

Neuer Markt 17 / Herrnhuterhaus: 12:00–20:00 Uhr

Praterstern: 12:00–22:00 Uhr

Julius-Tandler-Platz 3 / Franz-Josefs-Bahnhof: 12:00–22:00 Uhr

Flughafen Wien, Terminal 3: 7:00–22:00 Uhr

Europaplatz 1–3 (Westbahnhof – Minimarkt): 10:00–21:00 Uhr

Flughafen Wien, Terminal 1: 7:00–20:00 Uhr

Flughafen Wien, Gst. 611/1: 10:00–22:00 Uhr

Diese SPAR-Filialen in Wien haben an Neujahr geöffnet:

Bahnhof Wien-Mitte: 8:00–23:00 Uhr

Wiener Hauptbahnhof: 8:00–23:00 Uhr

Mit diesen Öffnungszeiten im Hinterkopf steht einem organisierten Start ins neue Jahr nichts mehr im Wege.