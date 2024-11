Penny ruft diese Adventskalender zurück!

Penny informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Die polnische Firma Millano Sp. Z o.o. S.K.A ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich die folgenden Adventkalender zurück:

DOUCEUR Adventskalender „Mir doch egal“ (75 g)

DOUCEUR Adventskalender „Weihnachtsdorf“ (75 g)

DOUCEUR Adventskalender „Christmas Calories Don’t Count“ (75 g).

Grund für den vorsorglichen Rückruf der Produkte ist eine starke Geruchs- und Geschmacksabweichung, betroffen sind allen Mindesthaltbarkeitsdaten. Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und die entsprechende Ware aus dem Verkauf nehmen lassen. Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren.

Retour ohne Kassabon

Der Warenbestand der betroffenen Produkten wurde aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den PENNY Kundenservice unter Tel-Nr. 05 99 17 700 (Mo-Fr 07:15-19:30 Uhr, Sa 07:15-18:00 Uhr) oder per Mail an servicecenter@penny.at

Die Firma Millano Sp. Z o.o. S.K.A bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.