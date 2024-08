Peugeot Austria zahlt 15 Millionen – Schock für Autohändler

Peugeot Austria (PAG) hat einer von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) vorgeschlagenen Strafzahlung in Höhe von 15 Millionen Euro zugestimmt. Hintergrund des Falles ist die missbräuchliche Nutzung der Marktmacht gegenüber österreichischen Autohändlern bis zum Jahr 2021. Die Einigung ist noch nicht rechtskräftig.

Einigung mit der Bundeswettbewerbsbehörde

Dieses sogenannte Settlement ist kein direkter Vergleich. Vielmehr erkennt Peugeot Austria den ermittelten Sachverhalt der BWB an und akzeptiert die von der Behörde als angemessen festgelegte Geldbuße. Die Angelegenheit wurde durch das Eingreifen des oberösterreichischen Peugeot-Händlers Büchl im Jahr 2018 initiiert. Büchl hatte das Kartellgericht eingeschaltet, weil er mit den Verkaufszielen und Vorgaben von Peugeot Österreich nicht einverstanden war.

Gerichtliche Entscheidungen und Konsequenzen

Der Oberste Gerichtshof (OGH) sah im Jahr 2021 sechs von zwölf beanstandeten Punkten in der Beziehung zwischen Peugeot und dem Händler als unzulässig an. Zu den getroffenen Entscheidungen gehört, dass Peugeot Austria Prämienzahlungen an Händler nicht mehr an Kundenzufriedenheitsumfragen koppeln darf. Zudem ist es dem Generalimporteur untersagt, die Handelsspanne der Händler zu reduzieren, falls diese unrealistisch hohe Verkaufsziele nicht erreichen.

Umsetzung und Blick in die Zukunft

Bereits 2021 hat Peugeot Austria den Abstellungsauftrag des OGH vollständig umgesetzt, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. PAG betrachtet das Settlement als „einen wesentlichen Beitrag, um einen Schlussstrich unter diese Causa zu ziehen“. Nach eigenen Angaben hat man die Zusammenarbeit mit den 52 Händlern in Österreich grundlegend verändert und eine neue, kooperative Arbeitsweise eingeführt.

Hintergrund zu Peugeot und Stellantis

Peugeot gehört zum internationalen Autokonzern Stellantis, der im Januar 2021 durch die Fusion von Fiat Chrysler und der französischen PSA-Gruppe entstanden ist. Zu Stellantis zählen zahlreiche bekannte Marken wie Opel, Citroën, Fiat, Alfa Romeo und Chrysler.