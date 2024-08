Djokovic bricht wegen Herzproblemen fast zusammen

Novak Djokovic führt nach einem packenden ersten Satz mit 1:0 gegen Laslo Djere bei den US Open. Das heißt jedoch nicht, dass das Spiel für den serbischen Tennisspieler ohne Komplikationen verläuft.

Die drückende Hitze macht Djokovic schwer zu schaffen, was sich in mehreren Situationen auf dem Platz zeigte. Nachdem er den ersten Satz mit 6:4 gewonnen hatte, konnten Zuschauer und Kameras beobachten, wie schwer ihm das Atmen fiel. Am Ende des Satzes griff er sogar an die Brust, da er offenbar nicht genügend Luft bekam.

Medizinische Unterstützung

Zwischen den Sätzen wechselten beide Spieler ihre Hemden, und Djokovic suchte zudem medizinische Hilfe auf. Offenbar leidet der Tennisstar unter Muskelproblemen im Bauchbereich. Ein Physiotherapeut wurde hinzugezogen, um ihn zu massieren und auf die kommenden Anstrengungen vorzubereiten. Bereits im ersten Satz hatte Djokovic ein Gel zu sich genommen, das ihm von seinem Physiotherapeuten Miljan Amanovic verabreicht worden war.

Extreme Hitze

Obwohl Djokovic den ersten Satz für sich entscheiden konnte, steht er nicht nur seinem Gegner Djere gegenüber, sondern auch den extremen Wetterbedingungen. Ob er trotz dieser Herausforderungen seine Siegesserie fortsetzen kann, bleibt abzuwarten.