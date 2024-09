Pfand auf Plastikflaschen & Dosen kommt!

In Österreich wird eine bedeutende Veränderung im Handel bevorstehen: Ab dem 1. Jänner 2025 sind alle neuen Kunststoff-Getränke-Flaschen und -Dosen mit einem Pfand in Höhe von 0,25 Euro belegt. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenden Plans zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Reduzierung von Einwegplastik.

Spar bereitet sich auf Umstellungen vor

Der Handelsriese Spar hat bereits intensiv begonnen, sich auf das neue Pfandsystem vorzubereiten. Das Unternehmen rechnet damit, dass ab Mitte Jänner 2025 die ersten bepfandeten Getränke in den Regalen ihrer Filialen zu finden sein werden.

Investitionen in technische Ausstattung

Um den neuen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, investiert Spar erheblich in die notwendige Infrastruktur. Insgesamt werden rund 60 Millionen Euro in die technische Ausstattung gesteckt, die erforderlich ist, um das Pfandsystem reibungslos in den Verkaufsprozessen zu integrieren.

Bereits jetzt hat Spar einen beachtlichen Fortschritt in Richtung Nachhaltigkeit erzielt. Das Unternehmen gibt an, dass bereits über 25 Prozent der von ihnen verkauften Getränke in Mehrweg-Flaschen angeboten werden. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens, die Umweltbelastung durch Einwegverpackungen zu reduzieren und den Kunden nachhaltigere Alternativen anzubieten.