Phasen der Trauer: 5 Phasen der Trauerbewältigung

Trauer ist ein Gefühl, mit dem wir alle irgendwann im Leben konfrontiert werden, und es ist wichtig zu wissen, wie man damit umgehen kann. Trauer ist ein unglaublich schwieriger Prozess, aber er kann einfacher werden, wenn wir die Phasen der Trauer verstehen und wissen, wie wir sie durchlaufen können.

In diesem Blogbeitrag werden wir uns die fünf Trauerprozesse nach dem Kübler-Ross-Modell ansehen und einige hilfreiche Strategien zur Bewältigung jeder Phase erkunden.

Wenn du die Trauerphasen verstehst und wirksame Bewältigungsstrategien erlernst, wirst du besser in der Lage sein, deine Trauer auf gesunde Weise zu bewältigen.

Phase der Trauer: Wie läuft die Trauerbewältigung ab?

Die Trauerbewältigung ist ein Prozess, der Menschen helfen kann, mit dem Schmerz und den Gefühlen, die mit der Trauer verbunden sind, umzugehen. Dazu gehört, dass man sich allmählich der Trauer stellt und sie verarbeitet.

Dazu gehört oft auch, die Ursache der Trauer zu verstehen, die damit verbundenen Gefühle zu erkennen und schließlich zu akzeptieren, dass sich das Leben verändert hat.

Zur Trauerbewältigung gehören häufig Aktivitäten wie:

das Führen von Tagebüchern,

Gespräche mit Freunden oder Angehörigen über die eigenen Gefühle,

kreative Tätigkeiten wie Malen oder Musik,

Achtsamkeitstechniken,

die Inanspruchnahme professioneller Hilfe,

die Teilnahme an Selbsthilfegruppen und

Zeit für sich selbst, um nachzudenken.

Auch die Suche nach spirituellem Beistand oder nach Trost durch religiöse Praktiken und Rituale kann hilfreich sein. Eine außerordentlich heilende Erfahrung, die dir gut bei deiner Trauer helfen kann, ist der Kontakt mit Verstorbenen.

Es gibt zwar kein Patentrezept für die Trauerbewältigung, aber die Einbeziehung dieser verschiedenen Elemente in dein Leben kann dir helfen, deine Trauer auf gesündere Weise zu überwinden.

FOTO: iStockphoto

5 Phasen der Trauer nach Kübler-Ross

Was ist die erste Phase der Trauerbewältigung?

Verleugnung: Dies ist die erste Phase der Trauer und beinhaltet die Weigerung, die Realität des Verlustes zu akzeptieren.

In dieser Phase können sich die Betroffenen in einem Zustand des Schocks oder des Unglaubens befinden und Indizien leugnen, dass die Situation eingetreten ist. Sie können auch versuchen, ihre Gefühle zu ignorieren und so zu tun, als sei nichts geschehen.

Phase bewältigen: Um diese Phase der Trauer zu bewältigen, ist es wichtig, sich auf Aktivitäten zur Selbstfürsorge zu konzentrieren, wie z. B. körperliche Betätigung, Gespräche mit Menschen, die einen unterstützen, Tagebuch führen und bei Bedarf professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Zweite Phase: Wut

In dieser Phase empfinden die Betroffenen Bitterkeit über ihren Verlust und sind möglicherweise frustriert über sich selbst oder andere wegen des Geschehenen.

Die Betroffenen fühlen sich in dieser Phase oft machtlos und empfinden Wut oder Groll gegenüber anderen Menschen oder sogar gegenüber Gott, der ihrer Meinung nach etwas hätte tun müssen, um das Geschehene zu verhindern.

Phase bewältigen: Zur Bewältigung dieser intensiven Emotion kann es hilfreich sein, die Wut in produktive Aktivitäten wie Gartenarbeit oder Sport zu lenken, mit jemandem darüber zu sprechen oder sogar eine Art Dankbarkeitstagebuch zu schreiben.

Dritte Phase: Verhandeln

Dies ist die dritte Phase der Trauer und beinhaltet in der Regel den Versuch, mit Gott oder einer höheren Macht zu verhandeln, um den drohenden Verlust rückgängig zu machen oder zu verzögern.

Die Betroffenen versuchen oft, einen Ausweg zu finden, indem sie etwas versprechen oder opfern, solange der geliebte Mensch nicht stirbt oder vom Tod zurückkehrt.

Das Verhandeln ist oft mit Schuldgefühlen und Reue verbunden, aber auch mit dem verzweifelten Wunsch nach etwas Besserem als dem, was jetzt ist.

Phase bewältigen: Um mit diesen Gefühlen fertig zu werden, kann es hilfreich sein, sich Unterstützung bei Freunden und Familienmitgliedern zu holen, die ein offenes Ohr haben, ohne zu urteilen, aber auch konstruktive Ratschläge geben können, wie man seine Gefühle in dieser Phase am besten verarbeiten kann.

Auch Aktivitäten, die für Ablenkung sorgen, wie Bücher lesen oder spazieren gehen, können hilfreich sein.

FOTO: iStockphoto

Vierte Phase: Depression

In dieser Phase empfinden die Betroffenen tiefe Trauer über den Verlust und fühlen sich möglicherweise von Gefühlen wie Schuld, Einsamkeit, Angst, Hilflosigkeit, Bedauern und Verzweiflung überwältigt.

Die ersten Anzeichen einer Depression machen sich erkennbar.

Trauende sehen die Welt oft anders als zuvor und können sich leicht von Freunden und Familienmitgliedern isolieren, weil sie das Gefühl haben, keine Verbindung mehr zu ihnen zu haben.

Phase bewältigen: Um diese Phase zu bewältigen, ist es wichtig, sich selbst zu pflegen, z. B. sich ausreichend auszuruhen, sich gesund zu ernähren und möglichst viel Zeit in der Natur zu verbringen; dies fördert die innere Heilung und spendet Trost in dieser schwierigen Zeit.

Auch die Inanspruchnahme professioneller Hilfe durch Therapiesitzungen kann eine große Hilfe sein!

Fünfte Phase: Akzeptanz

Die letzte Phase der Trauer ist die der Akzeptanz, in der die Betroffenen beginnen, sich mit der Realität ihres Verlustes zu versöhnen und Wege zu finden, damit umzugehen, um ihr Leben ohne diese Person fortzusetzen.

Akzeptanz bedeutet nicht unbedingt, dass man mit dem Geschehenen zufrieden ist, sondern dass man sich so weit damit abgefunden hat, dass man weiterleben kann, ohne ständig von den negativen Gefühlen, die mit dem Verlust verbunden sind, überwältigt zu werden.

Phase bewältigen: Um besser mit der Akzeptanz umzugehen, empfehlen einige, Achtsamkeitsübungen wie tiefes Atmen und progressive Muskelentspannungstechniken zu praktizieren und sich in seinen inneren Kreis (oder sogar darüber hinaus) zu öffnen, indem man offen über die Erfahrungen spricht.

Fazit zu Trauerphasen

Die 5 Phasen der Trauer, wie sie von der verstorbenen Elisabeth Kübler-Ross formuliert wurden, sind ein wichtiger Teil des Verständnisses dafür, wie Menschen mit einem Verlust umgehen. Trauer ist eine sehr persönliche und individuelle Erfahrung, so dass jeder diese Phasen anders bewältigt.

Die fünf Phasen – Verleugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz – verlaufen nicht linear und überschneiden sich oft oder wiederholen sich sogar.

Obwohl Trauer manchmal schmerzhaft und überwältigend sein kann, kann das Verständnis des Prozesses hilfreich sein, um ihn besser zu bewältigen.