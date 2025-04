Polizei-Eklat um Dodik: SIPA-Beamte von Republika Srpska abgeblockt

Dramatische Szenen in Ost-Sarajevo: SIPA-Inspektoren wollten Präsident Dodik eine Vorladung überbringen, doch die Polizei der Republika Srpska schritt ein.

Vor dem Verwaltungszentrum der Republika Srpska (serbische Teilrepublik in Bosnien und Herzegowina) in Ost-Sarajevo, einem Teil von Bosnien und Herzegowina, kam es zu einer bemerkenswerten Konfrontation zwischen Behörden. Während eines laufenden Treffens zwischen dem Präsidenten der Entität, Milorad Dodik, und den Bürgermeistern der Gemeinden von Ost-Sarajevo erschienen Inspektoren der Staatlichen Ermittlungs- und Schutzagentur (SIPA) vor dem Gebäude.

Die drei SIPA-Beamten waren offenbar mit dem Ziel gekommen, Dodik eine Vorladung zu überstellen. Wie gegenüber dem Sender N1 bestätigt wurde, mussten sich die Inspektoren jedoch unverrichteter Dinge zurückziehen. Laut Angaben des Senders RTRS intervenierte die Polizei der Republika Srpska und teilte den SIPA-Beamten mit, dass eine Zustellung der Vorladung nicht möglich sei.

Der Vorfall reiht sich in die anhaltenden juristischen Auseinandersetzungen um Dodik ein. Der Staatliche Gerichtshof Bosnien und Herzegowinas hat gegen den Präsidenten der Republika Srpska eine zentrale Fahndung ausgeschrieben, nachdem dieser wiederholt Vorladungen zur Einvernahme ignoriert hatte. Dodik wird wegen des Verdachts auf Angriff gegen die verfassungsmäßige Ordnung verfolgt.

Besonders brisant: Nach Medienberichten sollen Mitglieder von Dodiks Personenschutz den SIPA-Beamten sogar mit Waffengewalt gedroht haben. Die beteiligten Polizisten der Republika Srpska müssen nun offenbar mit einer Anzeige wegen „bewaffneter Rebellion“ rechnen.

Der Zwischenfall verdeutlicht die tiefen institutionellen Spannungen zwischen den staatlichen Behörden in Sarajevo und der Führung der Republika Srpska. Die serbische Teilrepublik hat in den vergangenen Jahren immer wieder Kompetenzen und Zuständigkeiten des Gesamtstaates in Frage gestellt und für Kontroversen gesorgt.

