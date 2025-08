Polizei schlägt Alarm: Wo ist Chiara (15)?

Seit Anfang August fehlt von der 15-jährigen Chiara jede Spur. Die Polizei hat nun die Öffentlichkeit in die Suche nach dem vermissten Mädchen eingeschaltet.

Die Polizei sucht nach der 15-jährigen Chiara H., die seit dem 1. August 2025 nicht mehr an ihrer Wohnadresse in Wiener Neustadt angetroffen wurde. Um die Suche zu unterstützen, haben die Ermittler ein Foto des vermissten Teenagers veröffentlicht.

📍 Ort des Geschehens

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Flugfeld unter der Telefonnummer 059133-3392 in Verbindung zu setzen. Die Dienststelle befindet sich in der Julius Willerth-Gasse 26 in Wiener Neustadt.

Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an PI-N-Wr-Neustadt-Flugfeld@polizei.gv.at übermittelt werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Jugendlichen.