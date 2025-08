Liebe dieses Land“: Kosovo macht Dua Lipa zur Staatsbürgerin

Die britische Popsängerin Dua Lipa hat nun offiziell die kosovarische Staatsbürgerschaft erhalten. Bei einer feierlichen Zeremonie am Freitag überreichte die Präsidentin des Kosovo, Vjosa Osmani, der Musikerin persönlich in Pristina die entsprechenden Dokumente und würdigte sie dabei als „eine der ikonischsten Kulturpersönlichkeiten in der Geschichte unseres Landes“. Für die 1995 in London als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern geborene Künstlerin hat dieser Schritt eine tiefe persönliche Bedeutung.

„Die Staatsbürgerschaft vervollständigt die Dualität, die ich immer in mir gespürt habe“, erklärte Lipa bei der Verleihung und betonte: „Ich liebe dieses Land, und das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel.“ Die Sängerin zeigte sich sichtlich bewegt von der Auszeichnung, während Präsidentin Osmani die Zeremonie auch in den sozialen Medien mit entsprechenden Fotos dokumentierte.

Doppelte Wurzeln

Bereits vor zwei Jahren wurde der mehrfachen Grammy- und Brit-Award-Gewinnerin die albanische Staatsbürgerschaft zuerkannt. Am selben Tag ihrer kosovarischen Einbürgerung trat die durch Hits wie „Houdini“ und „Dance The Night“ international bekannte Sängerin beim von ihr selbst gegründeten Sunny Hill Festival in Prishtina (Hauptstadt des Kosovo) auf.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, präsentierte sie dort gemeinsam mit ihrem Vater einen Song in albanischer Sprache. Dieser Auftritt wurde von Medien als symbolischer Akt für ihre tiefe Verbundenheit mit der Region gewertet, die durch die offizielle Staatsbürgerschaft nun auch rechtlich manifestiert ist.

