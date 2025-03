Polizei schnappt Taschendiebinnen auf frischer Tat

Zivile Beamte stoppen in Wien eine Diebesbande. Drei Ukrainerinnen wurden bei einem Diebstahl erwischt und festgenommen.

Am 25. März führten zivile Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in der Wiener Innenstadt gezielte Kontrollen durch. Dabei beobachteten sie drei Frauen, die durch ihr auffälliges Verhalten verdächtig wurden. Diese Frauen hatten es auf die Taschen von Touristengruppen abgesehen und folgten ihnen teilweise sogar in Geschäfte.

Festnahmen in Wien

Als die Verdächtigen einen Diebstahl erfolgreich durchführten und einen weiteren versuchten, griffen die Beamten ein und verhafteten die drei Frauen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um Ukrainerinnen im Alter von 34, 35 und 44 Jahren. Die gestohlenen Gegenstände wurden an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Die ARGE Taschendiebstahl des Landeskriminalamtes Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die drei Frauen befinden sich zurzeit in Polizeigewahrsam.