Polizei sprengt Türe – hier lebte der islamistische Attentäter (VIDEO)

Donaustadt: In einem Gemeindebau im 22.Bezirk soll der Terrorist gelebt haben. Um 01.30 Uhr nachts sprengten die Polizeibeamten die Eingangstür und stürmten die Wohnung.

Nach dem verabscheuungswürdigen Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund am Schwedenplatz wurden im Wiener Stadtgebiet und auch in Niederösterreich viele Hausdurchsuchungen im Umfeld des Täters mit nordmazedonischen Wurzeln durchgeführt. Der bereits einschlägig vorbestrafte 20-jährige Islamist selbst soll in einer Gemeindebau-Wohnung mitten in der Donaustadt gewohnt haben.

Um 1.30 Uhr nachts wurden die Bewohner dort von einer lauten Explosion aus dem Schlaf gerissen – die Polizei hatte sich mittels Sprengladung Zutritt zur Wohnung des etwa vier Stunden vor der Ruprechtskirche zuvor erschossenen Attentäters verschafft. Die Räumlichkeiten des Terroristen selbst wurden in der Zwischenzeit von der Exekutive mit einer vorläufigen Stahltür wieder verschlossen und amtlich versiegelt.

“Wir haben alle den Knall gehört. Es herrschen ja immer wieder Tumulte – aber so etwas macht mich fassungslos”, berichtet eine Nachbarin gegenüber vor Ort. “Ich wusste nicht was abgeht. Ich bin aufgestanden und direkt zur Tür gelaufen und hab rausgeschaut. Da hab ich nur schwarze Gestalten gesehen, weil ich meine Brille nicht aufhatte”, schildert Kevin S. Der 25-Jährige lebt direkt unter der Attentäter-Wohnung. Erst mit Brille habe er dann realisiert, dass es sich um Einsatzkräfte handelte.

Das ganze Interview als Video und die Bilder von dem Gemeindebau und der demolierten Tür könnt ihr auf der Heute sehen.