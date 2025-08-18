Polizei stoppt PKW – plötzlich steigen 18 Menschen aus!

Ein Auto, 18 Menschen und kein Führerschein – bei einer Verkehrskontrolle in der Ostslowakei trafen Polizisten auf ein gefährliches Raumwunder auf vier Rädern.

In der Ostslowakei staunten Polizeibeamte nicht schlecht, als sie bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle ein Fahrzeug anhielten, das sich als wahres Raumwunder entpuppte. Was die Ordnungshüter zu sehen bekamen, überstieg jede Vorstellung: In dem für fünf Personen zugelassenen Pkw befanden sich insgesamt 18 Menschen.

Die Beamten dokumentierten den Vorfall auf ihrer Facebook-Seite mit deutlichen Worten: „Unglaublich, aber wahr – das Auto, das für fünf Personen ausgelegt ist, war bis zum Bersten voll.“ Die Polizei nutzte die Gelegenheit, um vor Nachahmern zu warnen und betonte den lebensgefährlichen Charakter einer solchen Fahrt: „Eine solche Fahrt ist ein Glücksspiel mit Leben und Gesundheit aller, die im Auto saßen.“

📍 Ort des Geschehens

Schockierende Entdeckung

Bei der Kontrolle in Pavlovce nad Uhom (Ostslowakei) mussten die Beamten mit ansehen, wie ein Insasse nach dem anderen das Fahrzeug verließ, bis schließlich alle 18 Personen ausgestiegen waren. Besonders brisant: Der Lenker des völlig überladenen Wagens verfügte nicht einmal über eine gültige Fahrerlaubnis. Zu den Hintergründen der außergewöhnlichen Personenbeförderung machten die Behörden bislang keine Angaben.

Die Polizei veröffentlichte nach dem spektakulären Fund Fotos des Vorfalls und unterstrich in ihrer Facebook-Warnung erneut: Sämtliche Insassen mussten ihren Weg nach der Kontrolle zu Fuß fortsetzen, da die Weiterfahrt untersagt wurde.

Rechtliche Folgen

Rätselhaft bleibt vor allem, wie es den Insassen gelungen war, sich derart im Fahrzeuginneren zu stapeln. Für die Gruppe endete die Fahrt an Ort und Stelle.

Der Fahrer muss nun mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen: Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – zwar kann ihm kein Punkteabzug in der Verkehrssünderkartei drohen, da er keinen Führerschein besitzt, doch dürfte ihm der Erwerb einer Fahrerlaubnis in absehbarer Zeit verwehrt bleiben.