Badegäste packen gestrandeten Hai mit bloßen Händen (VIDEO)

Statt Panik zeigten Urlauber auf Teneriffa unerwarteten Mut: Als ein Hai im Flachwasser strandete, packten Badegäste beherzt zu und retteten das Meerestier.

Ein gestrandeter Hai löste an einem beliebten Strand auf Teneriffa statt Angst eine spontane Rettungsaktion aus. Am Badestrand Playa Las Vistas in Los Cristianos gerieten Urlauber in Aufregung, als plötzlich ein Hai im Flachwasser auftauchte und gegen die Brandung kämpfte. Aufnahmen dokumentieren, wie das Meerestier sich in der Ufernähe abmühte, während sich eine wachsende Menschenmenge am Strand versammelte.

Beherzte Rettungsaktion

Anstatt in Panik zu verfallen, entschlossen sich mehrere beherzte Badegäste zur Hilfeleistung. Mit entschlossenem Zugriff fassten sie das Tier am Schwanzende und beförderten es zurück in tieferes Gewässer. Während dieser Aktion drehten die Helfer den Hai kurzzeitig auf den Rücken, wodurch dieser in einen Zustand der „tonischen Immobilität“ (Bewegungslosigkeit durch Rückenlage) verfiel – ein Phänomen, bei dem Haie in eine Art Starre fallen.

Wissenschafter nutzen diesen Effekt zwar bei Untersuchungen, in freier Wildbahn kann dieser Zustand jedoch problematisch werden, da er die Kiemenatmung des Tieres beeinträchtigt.

Seltene Begegnung

Die Rettungsaktion verlief dennoch erfolgreich: Der Hai konnte ins offene Meer zurückkehren, und keiner der Badegäste trug Verletzungen davon. Die örtlichen Behörden bestätigten später, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für Menschen bestanden habe. Die Behörden verwiesen darauf, dass der Hai keine aggressiven Verhaltensweisen zeigte und die Rettungsaktion unter entsprechender Aufsicht stattgefunden habe.

Die Playa Las Vistas gilt als einer der meistbesuchten Strände Teneriffas und ist mit Rettungsschwimmern sowie einer eigenen Rettungsstation ausgestattet, was die Sicherheit für Badegäste zusätzlich erhöht. Diese professionelle Infrastruktur trug zur kontrollierten Abwicklung der ungewöhnlichen Rettungsaktion bei.

Obwohl Haibegegnungen in den Gewässern um Teneriffa keine häufige Erscheinung sind, beheimatet das Meeresgebiet rund um die Kanareninsel etwa 25 verschiedene Haiarten.

Diese halten sich allerdings überwiegend in tieferen Gewässerzonen auf und meiden normalerweise die Nähe zu Badestränden. Experten betonen, dass Haie in Strandnähe meist gesundheitlich beeinträchtigt sind und Begegnungen mit Badegästen äußerst selten zu Verletzungen führen.