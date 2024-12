Polizistin bei Krampuslauf attackiert

Am Samstagabend kam es bei einer traditionellen Veranstaltung in Spittal an der Drau zu einem ernsten Zwischenfall. Während des Krampuslaufs verletzte ein 63-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal eine Polizistin schwer durch einen gezielten Tritt.

Eskalation der Gewalt

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten begann der Mann die anwesenden Polizeibeamten zunächst zu beschimpfen. Er war deshalb mehrmals aufgefordert worden, sein Verhalten einzustellen, und sich auszuweisen. Die Situation eskalierte, da der Mann diesen Aufforderungen nicht nachkam. Stattdessen trat er auf die Beamtin ein, als die Polizisten ihn vorläufig festnehmen wollten.

Rechtliche Konsequenzen

Der Krampuslauf begann um 18:45 Uhr und sollte den Besuchern eigentlich ein freudiges Erlebnis bieten. Doch die Situation nahm eine dramatische Wendung. Wie die Polizei weiter mitteilte, wird der 63-jährige Angreifer nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.