Power, Stil & Vielseitigkeit: Mirnes Salkić testet den neuen Cupra Terramar

Mirnes Salkić, der in Wien-Floridsdorf einen eigenen Supermarkt eröffnet hat, testet den neuen Terramar Cupra für uns.

Der bosnisch-stämmige Kaufmann Mirnes Salkić weiß, wie es ist, von unten nach oben zu kommen: Vor zwanzig Jahren startete er als Lehrling bei der REWE Group, heute führt er einen eigenen Supermarkt in der Jedleseerstraße im 21. Wiener Gemeindebezirk…

Durchstarten – das will auch der neue Plug-in-Hybrid Cupra Terramar. Als wir Mirnes anbieten, den ersten nach Österreich eingeführten Wagen mit stattlichen 272 PS zu testen, zögert er nicht lang: „Klar bin ich dabei. Die Cupras reizen mich schon länger. Denn sie stehen für die nötige Portion Risiko: Genauso wie ich“.

Mirnes Salkić testet den neuen Cupra Terramar 1 von 7

Einige Tage später stehen wir vor seiner Filiale mit dem neuen Stolz der spanischen Sportmarke. Die neugestalteten Schweinwerfer mit dreieckigen Lichtsignaturen, die muskulösen Kotflügel und die feurige „Sharknose“-Front: All das lässt auch Mirnes nicht kalt. „Ein Charakter!“, sagt der Kaufmann aus Floridsdorf.

Nachdem er im Sportsitz des neuen Cupra Platz nimmt und den großen Touchscreen bewundert, dessen Bedienung sich an aktuellen VW-Modellen orientiert, geht es auch schon los. Sportlich fährt der Terramar seine ersten Kurven, das DSG-Getriebe funktioniert gut und der Motor hängt im Sport-Modus noch besser am Gas – untermalt von einem röhrig-sonoren Sound.

Getestetes Fahrzeug: CUPRA Terramar 1.5 e-HYBRID VZ DSG Motorisierung: 200 kW / 272 PS

200 kW / 272 PS Getriebe: DSG

DSG Antriebsart: Vorderantrieb

Vorderantrieb Gewicht: 1.904 kg

1.904 kg Verbrauch: 0,4 l / 100 km

0,4 l / 100 km Höchstgeschwindigkeit: 215 km/h

215 km/h Kofferraumvolumen: 450 l

450 l Ausstattung: Felgen Alu 20 „HADRON“ Kupfer, HD Matrix Scheinwerfer, Intelligent DRIVE Paket, „High Canyon“ Leder, Skyline Panorama-Glasdach, Sennheiser Premium Soundsystem, uvm.

Felgen Alu 20 „HADRON“ Kupfer, HD Matrix Scheinwerfer, Intelligent DRIVE Paket, „High Canyon“ Leder, Skyline Panorama-Glasdach, Sennheiser Premium Soundsystem, uvm. Preis des getesteten Modells: 63.526,61

„Wow! An Power fehlt es hier nicht“, sagt Mirnes. Das Zusammenspiel zwischen Verbrenner und E-Motor wirkt harmonisch. Wenn man sich eher in der Stadt oder auf der Landstraße bewegt, kommen wir auf eine elektrische Reichweite von 110 bis 120 Kilometer. Der Akku kann an den DC-Ladesäulen mit bis zu 50 kw schnell geladen werden – ein weiterer Vorteil des e-Hybrids.

Details & Informationen Porsche Inter Auto

10x in Wien

www.porschewien.at

Nach Autobahn, Landstraße und seinem Floridsdorfer Grätzl zieht Mirnes Bilanz: „Ein sportlicher SUV, gut geeignet sowohl für die Familie, als auch für das Abenteuer alleine. Der Kofferraum ist mit 450 Litern, genauso wie die Reichweite von 910 km mit Volltank, perfekt geeignet für Balkan-Roadtrips in die Heimat und zurück. Der Sennheiser-Premiumsound aus den Lautsprechern ist einsame Spitzenklasse“.

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.