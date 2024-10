Mirnes Salkić startet mit eigener Billa PLUS-Filiale

Mirnes Salkić (40) stammt aus Bosnien und Herzegowina und kam als achtjähriger Junge nach Österreich. Er besuchte die Handelsschule in Spittal an der Drau (Kärnten) und zog mit 16 Jahren nach Wien. Seine Lehrlingsausbildung setzte er bei Merkur fort, wo er nach Abschluss der Schule blieb und bereits ein halbes Jahr später zum stellvertretenden Abteilungsleiter aufstieg.

KOSMO: Wie verlief Ihr weiterer beruflicher Aufstieg?

Mirnes Salkić: Ich wurde schnell Abteilungsleiter mit 18 Mitarbeitern, was ich drei Jahre lang gemacht habe. Danach ging ich nach Osteuropa und arbeitete dort an der Entwicklung des Euro-Billa-Projekts mit. Anderthalb Jahre war ich in diversen Ländern tätig. Konzepte, die in Österreich gut funktionierten, habe ich in diesen Ländern umgesetzt.

Damals war ich 25 Jahre alt, und ich muss zugeben, dass alles sehr spannend und herausfordernd war, da die Bedingungen hervorragend waren. Ich bekam die Position als Gebietsleiter, kontrollierte fünf Jahre lang mehrere Filialen und leitete danach sechs Jahre lang eine Filiale. Als es zur Fusion von Merkur und Billa kam, übernahm ich in den letzten zwei Jahren die Leitung einer neuen Filiale.

„Ich bestimme das Produktangebot basierend auf den Interessen der Kunden.”

Wie kam es zur Selbstständigkeit im Geschäft?

In den vergangenen Jahren habe ich viele Seminare besucht, das wichtigste war das anderthalbjährige Betriebs-Trainingsprogramm, in dem Rhetorik, Wirtschaft und Teamführung gelehrt wurden. Mein Vorteil ist die 23-jährige Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen, aber die Selbstständigkeit ist eine neue Form der Verantwortung, auf die ich jedoch vorbereitet bin.

Derzeit können sich nur Personen aus internen Strukturen selbstständig machen, die sich in leitenden Positionen der dritten und vierten Hierarchieebene bewährt haben. Natürlich ist es erforderlich, dass jeder Kandidat drei Jahre Erfahrung in der Führung einer Filiale hat, danach folgt eine Reihe von Schritten, die zu einem sechsstündigen Test in verschiedenen Bereichen vor einer mehrköpfigen Kommission führen. Mit Billa Plus wird ein Franchisevertrag abgeschlossen, der natürlich spezifische Regeln enthält.

Stellen Sie uns Ihre Billa Plus-Filiale vor!

Sie befindet sich in der Jedleseerstraße 51a. Das technische Team hat den gesamten Raum inspiziert, der Konzern finanziert die Beseitigung aller Mängel. Billa Plus-Filialen haben in ihrem Sortiment bis zu 25.000 Artikel. Ich habe die Freiheit, das Produktangebot basierend auf den Interessen der Kunden zu bestimmen. Ich plane auf jeden Fall die Einrichtung eines sogenannten Ethno-Regals, auf dem auch Produkte vom Balkan zu finden sein werden.

Die offizielle Eröffnung ist für den 24. Oktober geplant, und in der Filiale werden 55 Mitarbeiter beschäftigt sein. Leider ist es heute nicht einfach, qualifiziertes Personal zu finden, aber ich bin bereit, fleißige und loyale Mitarbeiter gut zu belohnen. Ich werde meinen Mitarbeitern jeodch die Möglichkeit zum Aufstieg bieten, so wie ich sie bekommen habe.

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Ich würde Ihnen gerne von meinen fünf Filialen berichten, in denen zufriedene Mitarbeiter und Kunden sind. Darüber hinaus würde ich sie dann gerne mit einem alten Mercedes SL aus dem Jahr 1972 besuchen.

