Kunden entsetzt: Hofer schließt dauerhaft!

Die Kunden des Hofer-Discounters müssen sich auf eine Änderung einstellen: Die Filiale wird dauerhaft ihre Türen schließen. Ab dem 31. Oktober 2024 werden die Kundinnen gebeten, nahegelegene Filialen zu besuchen.

Den Hinweis auf die bevorstehende Schließung lieferte ein aufmerksamer Leser. Er bemerkte ein Plakat am Südring, auf dem auf die Schließung der Filiale zum 31. Oktober hingewiesen wurde. Eine Anfrage bei Hofer bestätigte die Information: Das Geschäft am Stadlweg in Klagenfurt wird geschlossen. Auf dem Aushang ist zu lesen: „Wir schließen dauerhaft! Besuchen Sie uns in der Nähe…“

Unklarheit über Schließungsgründe

Bisher hat Hofer keine spezifischen Gründe für die Schließung der Filiale veröffentlicht. Wie sich diese Veränderung auf die Einkaufsmöglichkeiten der Klagenfurter auswirken wird, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen zur Verlagerung der Kundschaft und den Alternativen für Hofer-Kundinnen in der Region könnten in Zukunft folgen.

In welcher Supermarktkette kauft Ihr am liebsten ein? Hofer

Penny

Lidl

Billa, Billa Plus

Spar, Eurospar, Interspar Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...

Mit dieser Nachricht müssen sich die Kunden in Klagenfurt darauf einstellen, ihre Einkäufe künftig bei anderen Hofer-Filialen oder alternativen Einkaufsmöglichkeiten zu tätigen.