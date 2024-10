Mordalarm: Frau erstochen in Mehrparteienhaus gefunden

In Adnet, einer Gemeinde im Tennengau, sorgt ein Gewaltverbrechen für Entsetzen. Am Dienstagabend wurde in einem Mehrparteienhaus im Ortsteil Waidach eine 67-jährige Deutsche tot aufgefunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau Opfer einer Messerattacke. Der mutmaßliche Täter befindet sich noch auf freiem Fuß.

Großeinsatz der Polizei

Der Vorfall führte zu einem umfangreichen Polizeieinsatz in Waidach. Die Spezialeinheit Cobra sowie Drohnen und ein Hubschrauber unterstützten die Fahndung. Die betroffene Wohnanlage wurde aus Sicherheitsgründen evakuiert. Die Polizei verriegelte außerdem Zufahrtsstraßen und kontrollierte Fahrzeuge, die Adnet verließen oder auf die Autobahn fuhren, um mögliche Fluchtwege des Täters abzudecken.

Derzeit ist unklar, ob sich der Tatverdächtige noch in der Nähe des Tatorts aufhält oder bereits entkommen konnte. Die Ermittlungen zur Tat und deren Hintergründe werden intensiv vom Landeskriminalamt geführt. Zur Feststellung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg die Obduktion des Leichnams an. Weitere Erkenntnisse sollen durch die laufenden Untersuchungen ersichtlich werden.

Aufruf zur Mithilfe der Bevölkerung

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. In einer offiziellen Mitteilung erklärten die Behörden, dass jede noch so kleine Beobachtung von großer Bedeutung sein könne.