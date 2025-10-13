Praterstern-Eklat: Deutscher zeigt Hitlergruß

Mit erhobenem Arm und Nazi-Parolen sorgte ein stark alkoholisierter Deutscher am Wiener Praterstern für einen Polizeieinsatz. Die Konsequenzen könnten erheblich sein.

Am Sonntagabend nahmen Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Brigittenau einen 44-jährigen Deutschen am Bahnhof Praterstern fest. Der Mann hatte gegen 21:15 Uhr wiederholt den Hitlergruß gezeigt und NS-verherrlichende Parolen gerufen, was einen klaren Verstoß gegen das österreichische Verbotsgesetz darstellt. Die Polizei schritt umgehend ein und brachte den Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Die Ermittler stellten bei dem Festgenommenen eine erhebliche Alkoholisierung fest. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Ungeachtet seines berauschten Zustandes musste sich der 44-Jährige den Konsequenzen seiner Handlungen stellen. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung wurde über den Vorfall informiert.

⇢ Rettungseinsatz enthüllt Nazi-Material und Waffenarsenal bei 82-Jährigem



Rechtliche Folgen

In Österreich können Verstöße gegen das Verbotsgesetz, das jegliche nationalsozialistische Wiederbetätigung unter Strafe stellt, mit harten Sanktionen belegt werden. Der deutsche Staatsbürger bleibt vorerst in polizeilichem Gewahrsam. Die zuständigen Behörden führen die Untersuchungen fort.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird über das weitere rechtliche Vorgehen entschieden.