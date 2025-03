Praterstern: Räuber wollte Taxifahrer abstechen!

Ein Taxifahrer wird am Praterstern in Wien Opfer eines brutalen Überfalls. Ein markanter Piratenbart könnte den Täter verraten.

Am 23. Februar 2025 erlebte der Praterstern in Wien einen dramatischen Vorfall: In den frühen Morgenstunden wurde ein 57-jähriger Taxifahrer Opfer eines schweren Überfalls mit versuchtem Mord. Gegen 04:15 Uhr trat ein Mann, der in Schwarz gekleidet war und durch einen markanten Piratenbart auffiel, an das Taxi heran. Begleitet wurde er von einer Frau. Der Täter bedrohte den Taxifahrer mit einem Messer und forderte Geld. Der Taxifahrer konnte jedoch nur einen Betrag im oberen zweistelligen Eurobereich übergeben.

Unzufrieden mit der geringen Beute, soll der Angreifer versucht haben, mehrmals auf den Taxifahrer einzustechen. Dank der heftigen Gegenwehr des 57-Jährigen blieb dieser Angriff erfolglos. Die Ermittlungen führten zur Entdeckung eines Fotos des mutmaßlichen Täters, das aus der Videoüberwachung einer U-Bahnstation stammt. Erst mehr als einen Monat nach dem Vorfall genehmigte das Gericht die Veröffentlichung dieses Bildes zur Fahndung.

FOTO: LPD Wien

⇢ ACHTUNG! Fahndung! Polizei sucht nach Zeugen!



Öffentlicher Aufruf

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ruft die Öffentlichkeit dazu auf, sachdienliche Hinweise zu geben, die auch anonym erfolgen können. Diese können unter den Telefonnummern 01 31310 Durchwahl 62220, 62221 oder 62800 gemeldet werden.

